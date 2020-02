Offerte Euronics: il volantino con sconti super

Sarà attivo dal 20 febbraio fino all’11 marzo, il nuovo volantino con le offerte Euronics. Delle offerte particolarmente vantaggiose che, però non saranno attive in tutti gli store nazionali, ma solo nei punti SIEM.

Offerte Euronics: i migliori sconti

Dunque, una ventina di giorni con sconti super per le nuove offerte Euronics, solo che non saranno attive su tutto il territorio nazionale, ma soltanto per il gruppo SIEM. Non si tratta di offerte Euronics online, ma sono applicabili soltanto in negozio. Alla base degli sconti troviamo un ottimo Tasso Zero, tramite il quale si può richiedere un prestito senza interessi, da restituire poi in comode rate fisse mensili, da addebbitare su conto bancario. Ma quali sono i prodotti scontati che potrete trovare da Euronics dal 20 febbraio?

Diversi articoli, da smartphone Top di gamma a quelli di fascia media, tra le offerte Euronics spiccano sicuramente i seguenti prodotti. Lo smartphone Xiaomi Mi Note 10 in sconto al prezzo di 599 euro, ma anche il Mi Note 10 Pro al prezzo di 699 euro oppure potete trovare il Huawei P30 Pro a soli 479 euro. Tra le offerte ancora più interessanti troviamo il Huawei Nova 5T disponibile a 349 euro, o anche di un bellissimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro alla modica cifra di 269 euro.

Per ulteriori offerte Euronics sarebbe bene consultare gli appositi volantini presenti sia sul sito di Euronics che nei negozi fisici, ma ricordatevi che si tratta soltanto di quelli corrispondenti al gruppo Euronics SIEM.

