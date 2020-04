Offerte Euronics: Volantino dal 2 aprile, acquisti ora e paghi tra 3 mesi

Anche un periodo di pandemia non tutte le offerte si porta via. A tal proposito, in un momento di restrizioni economiche, è bene tenere d’occhio sconti e proposte anche sul versante tecnologico. Scopriamo nel nuovo volantino di aprile, quali sono le offerte Euronics.

Offerte Euronics: volantino dal 2 al 15 aprile

Acquistate ora e pagate tra tre mesi è il motto del nuovo volantino offerte Euronics. Una proposta che, in tempo di crisi anche economica, può rivelarsi interessante per i consumatori. Sarà possibile pagare un prodotto acquistato, tra le offerte Euronics, in modalità rate a 22 mesi, che partiranno proprio dai tre mesi dall’acquisto. Un’occasione per comprare elettrodomestici dal grosso calibro. Ma quali sono le offerte Euronics sul volantino che va dal 2 al 15 aprile?

Potrete trovare offerte di vario tipo, da smartphone a smart tv, fino ai notebook. Tra i prezzi più vantaggiosi potrete trovare gli smart Tv della samsung, della Philips, Sony ed LG. Ma nel nuovo volantino Euronics sono previsti anche sconti fino al 19% su acquisti di Ps4 e Nintendo. E ben fino al 20% per portatili e notebook. Non sono esclusi dalle offerte Euronics nemmeno smartphone della Huawei di Xiaomi e Samsung. Per prezzi specifici e ulteriori dispositivi in offerta, tra cui gli elettrodomestici di grosso taglio, sarà bene fare un salto sul sito di Euronics e sfogliare il nuovo volantino, valido fino al 15 aprile.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube