Offerte Expert: parte il sottocosto di Natale

Offerte Expert fino al 23 dicembre all’insegna del sottocosto, per chi volesse fare acquisti di elettronica e hi-fi si preannunciano possibilità piuttosto interessanti per il periodo natalizio dalla nota catena di Expert. Scopriamo cosa ci propone il volantino.

Offerte Expert: sottocosto smartphone e non solo

E’ tempo di regali di Natale, di shopping compulsivo e, ovviamente di caccia a sconti ed offerte. Le catene di elettronica sono sicuramente i luoghi più frequentati e ricercati per fare compere esclusive da mettere sotto l’albero e fare bella figura in veste da babbo Natale, con parenti e amici. Scopriamo come Expert propone il suo sottocosto nel volantino di offerte valido fino al 23 dicembre, a partire già dallo scorso 14 del mese. Gli smartphone sono tra le proposte più interessanti.

Tra le offerte Expert troviamo il Redmi Note 8T del marchio Xiaomia 199 euro (appartenente alla fascia media del mercato), ma sempre per la casa cinese troviamo anche uno Xiaomi Mi 9 da 399 euro, top di gamma appena superato da Xiaomi Mi 9T e Mi 9 Pro, i suoi “nipoti evoluti”. Altre valide offerte per smartphone riguardano invece il brand Oppo, di cui il Reno A5 2020 e Reno A9 2020 sono assolutamente da tenere d’occhio per spendere meno di 200 euro.

Infine, si segnala il Samsung Galaxy A50 a 249 Euro, ma come detto non si vive di solo offerte di smartphone, tra le Smart TV si segnala in apertura di volantino delle offerte Expert un LG da 55″ ultra HD in 4k a 1.099 Euro, con uno sconto di 600 Euro. Per ulteriori offerte Expert di Natale è consigliabile consultare il volantino al sito apposito.

