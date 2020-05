Offerte Expert: smartphone a prezzi vantaggiosi

E’ sempre tempo di prestare attenzione a sconti ed offerte, soprattutto in un periodo di instabilità economica, come quella che sta attraversando tutto il paese. Scopriamo, a tal proposito le offerte Expert per quanto riguarda smartphone e non solo.

Offerte Expert: smartphone scontati

Sono diversi tipi di smartphone, quelli che il volantino della nota catena mette a disposizione a prezzi piuttosto agevoli in queste ore, nei giorni della rifioritura di maggio. Andiamo a scoprire, tra i tanti device di telefonia mobili, quali proposte ci sono tra le offerte Expert che possano segnalarsi in particolare. Ovviamente, il volantino delle offerte non si fermerà soltanto ai cellulari, ma la vasta gamma di prodotti elettronici va oltre. Tuttavia, in tempi di videochiamate e messaggistica frenetica, gli smartphone sono sempre nell’occhio del ciclone. Quindi conoscere quali offerte ci si parano davanti è sempre buono.

Redmi Note 8T e non solo, tra le offerte in volantino

Sono, come detto, diversi i dispositivi disponibili. Tra questi, nelle offerte Expert troviamo il Redmi Note 8T a soli 179 euro. Ma, se non bastasse ad attirare la necessaria attenzione, lo smartphone cinese, segnaliamo ancora altri modelli. Come, ad esempio il Huawei P40 Lite al prezzo di 269 euro, oppure il Huawei Y6S a 129 euro, ma restando ancora in Cina, troviamo lo smartphone Oppo A5 2020 al prezzo di 159 euro e sul versante Samsung, invece abbiamo segnalato il Galaxy A40 a 199 euro, o il modello Galaxy S20 a 929 euro, Galaxy S20+ a 1029 euro o Galaxy S20 Ultra a 1379 euro. Insomma, una schiera di proposte a cui vanno ad aggiungersi Oppo A9 2020 a 199 euro, Huawei P30 a 449 euro, Wiko View 4 Lite a 129 euro, Galaxy A20e a 159 euro, Galaxy A71 a 449 euro e similari. Non vi resta che catapultarvi sul sito di Expert e fare le vostre scelte, se avete bisogno di un nuovo smartphone o di regalarne uno.

