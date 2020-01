Offerte HP Store: le migliori del momento

E’ una settimana di offerte e sconti su HP Store, tra prodotti del proprio marchio e non solo. Andiamo a scoprire nel dettaglio, quali prodotti potremmo trovare in questa settimana, dal 20 gennaio in offerta su HP Store.

HP Store: offerte della settimana

Previsti sconti che partono da un 5% fino al 50% per i clienti di HP Store. Non soltanto prodotti col proprio marchio, ma offerte previste anche per prodotti di altri brand, nello specifico potrebbe essere l’occasione di acquisire ad ottimi prezzi notebook e accessori vari. Andiamo a scoprire, un elenco dei prodotti in evidenza tra le offerte HP Store di questo periodo di gennaio.

Notebook gaming OMEN HP 15-dh0036nl da 15,6 pollici – Intel Core i7-9750H, NVIDIA GeForce GTX 1660Ti a 1.549,99€

Notebook HP ENVY x360 13-ar0005nl da 13,3 pollici, touch screen – AMD Ryzen 5 3500U a 849,97€

HP Pavilion x360 14-dh0034nl da 14 pollici, touch screen – Intel Core i7 8565U a 899,98€

Desktop gaming OMEN by HP Obelisk 875-1024nl – Intel Core i7-9700K, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super a 1.999,98€

Notebook HP Pavilion 14-ce2021nl da 14 pollici – Intel Core i7 8565U a 749,98€

Monitor HP 20kd da 19,5 pollici a 89,98€

Monitor HP 27y da 27 pollici a 139,98€

Questi sono solo alcuni dei prodotti delle offerte HP Store di questo periodo di gennaio, ma potrete trovarne altre ancora all’ apposito sito, come ad esempio HP Probook da 15,6 pollici al prezzo di 849 Euro anziché 1.127, 28 Euro. E se siete a caccia di accessori come tastiere e cuffie, ci sono anche una tastiera HP Pavillon Gaming 500 a 29, 98 Euro e delle cuffie Gaming HP Pavillion a 34,98 Euro. Non resta che scapicollarvi a scoprire queste ed altre offerte HP Store sul sito apposito di HP Store Italia.

