Lavoro ai centri per l’impiego di Cagliari e di Sassari, accettano candidature per creare una lista da inviare alle aziende private per il reclutamento di lavoratori da assumere. A seguire le offerte in dettaglio con la scadenza della domanda e i requisiti richiesti per presentare la candidatura.

Centro per l’impiego di Cagliari cerca:

Scadenza: dal 4 al 14 novembre 2019 pena esclusione

Numero posti disponibili: 3

Sede di lavoro: azienda SUPEREMME S.p.A., sede legale in Dolianova Corso Repubblica, 90

Settore di attività: vendita dettaglio tipologia supermercati.

Descrizione mansioni: movimentazione manuale di merce/prodotti per la loro sistemazione nei banchi vendita e il controllo delle scadenze, inserimento dei cartellini prezzi informativi e servizi di cassa

Tipologia contrattuale offerta: tempo determinato con applicazione del CCNL Distribuzione Moderna organizzata, 4° o 5° liv.

Modalità di lavoro: part time, 24 ore settimanali

Durata: 12 mesi

Requisiti indispensabili: iscrizione alle liste di cui all’art. 18 della legge n. 68/99 (figli/coniuge di soggetti deceduti o riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio, del lavoro o vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); diploma scuola superiore; patente B; esperienze lavorative pregresse nel settore commerciale e vendita al dettaglio preferibilmente prodotti alimentari nella distribuzione organizzata.

Requisiti preferenziali: qualifica di addetto alle vendite; corsi settore vendita al dettaglio; automunito.

Nota: la richiesta di attivazione del servizio è su base territoriale, pertanto potranno presentare domanda gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/99, presso i centri per l’impiego di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Muravera, Assemini, Senorbì e Isili.

Come presentare le candidature

I candidati interessati alla presente offerta, dovranno compilare la scheda di adesione alla richiesta di lavoro che dovrà essere consegnata obbligatoriamente presso il centro per l’impiego di appartenenza (iscrizione) dal 4 al 14 novembre 2019 pena l’esclusione allegando: la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e il curriculum vitae.

Scadenza: dal 4 al 14 novembre 2019 pena esclusione

Numero posti disponibili: 2

Sede di lavoro: azienda ENNOVA S.p.A. con sede legale presso Corso Sommeiler n. 32, Torino, da impiegare presso Comune di Cagliari Via Dolcetta n. 16

Settore di attività: telecomunicazioni

Descrizione mansioni: fornire informazioni telefoniche mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espletare attività operative correlate

Tipologia contrattuale offerta: tempo determinato con applicazione del CCNL Telecomunicazioni, operaio 2° liv

Modalità di lavoro: part time, 25 ore settimanali

Durata: 12 mesi

Requisiti indispensabili: iscrizione alle liste di cui all’art. 18 della legge n. 68/99 (categorie protette); diploma scuola superiore; conoscenze informatiche di base

Requisiti preferenziali: esperienze lavorative pregresse come addetto call center; patente B; automunito; conoscenza lingua inglese

Nota: la richiesta di attivazione del servizio è su base territoriale, pertanto potranno presentare domanda gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/99, presso i Centri per l’Impiego di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Muravera, Assemini, Senorbì e Isili.

Come presentare le candidature

I candidati interessati alla presente offerta, dovranno compilare la scheda di adesione alla richiesta di lavoro che dovrà essere consegnata obbligatoriamente presso il Centro per l’Impiego di appartenenza (iscrizione) dal 4 al 14 novembre 2019 pena l’esclusione allegando: la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e il curriculum vitae.

Lavoro al Centro Impiego di Sassari

Scadenza: dal 4 al 15 novembre 2019 pena esclusione

Numero posti disponibili: 1

Sede di lavoro: azienda GIESSE S.R.L., operante nel settore Terziario Servizi, presso sede di Sassari (SS)

Settore di attività: addetto movimentazione merce

Descrizione mansioni: l’addetto alla movimentazione della merce deve riporre la merce negli scaffali e deve attendere alla cassa

Tipologia contrattuale offerta: tempo determinato, livello D2, CCNL Servizi Ausiliari CISAL

Modalità di lavoro: full time

Durata: 7 mesi

Requisiti indispensabili: iscrizione alle liste di cui all’art.18 della legge n. 68/99 (categorie protette: orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di guerra, di servizio e di lavoro, profughi italiani rimpatriati; vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, orfani per crimini domestici); conoscenza del Pacchetto Office e di Outlook Express.

Requisiti preferenziali: possesso del diploma; pregressa esperienza come scaffalista o cassiere; patente B; automunito.

Nota: la richiesta di attivazione del servizio è su base territoriale, pertanto potranno presentare domanda gli iscritti ai sensi dell’art. 18 della L. 68/99, presso i centri per l’impiego di Sassari, Porto Torres (sede decentrata), Alghero, Bonorva, Castelsardo e Ozieri. Non verranno prese in considerazione le candidature presentate dai candidati/e iscritti/e in altri centri per l’impiego.

Come presentare le candidature

I candidati interessati alla presente offerta, dovranno compilare la scheda di adesione alla richiesta di lavoro che dovrà essere consegnata obbligatoriamente presso il centro per l’impiego di appartenenza (iscrizione) dal 4 al 14 novembre 2019 pena l’esclusione allegando: curriculum vitae debitamente sottoscritto con firma autografa e la certificazione attestante il possesso del requisito di cui all’art. 18 L. 68/99 (se non ancora consegnato al centro per l’impiego).

La presentazione della scheda di adesione potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità: personalmente, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità; per mezzo di raccomandata A/R indirizzata al centro per l’impiego di riferimento (Aspal-Cpi di Sassari, via Bottego – 07100 Sassari), dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, per la data farà fede il timbro postale di partenza; tramite PEC, alla seguente casella di posta elettronica certificata: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it anche in questo caso dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

