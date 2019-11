Eccoci all’appuntamento quotidiano con le offerte di lavoro del centro per l’impiego della provincia di Cuneo per la categoria protetta. Elenchiamo le offerte di lavoro per i singoli centri per l’impiego Mondovì, Fossano e Alba

Centro dell’impiego di Mondovì

Macellatore specializzato – Annuncio n. 6900

Scadenza: 7 novembre 2019

Sede: Mondovì

Offerta di lavoro riservata alle persone iscritte nelle liste L. 68/99 art. 1

Numero posti disponibili: 4

Descrizione mansioni: operaio specializzato macellatore

Modalità di lavoro: part time, 22,30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 7 mesi

Ulteriori requisiti: richiesta licenza di scuola media; si tratta di lavoro individuale, faticoso, sempre in piedi, con sollevamento pesi fino a 20 Kg

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta, dovranno inviare il proprio curriculum vitae completo di tutti i dati all’indirizzo e-mail: info.cpi.mondovi@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto Annuncio n. 6900 oppure lasciando la disponibilità presso il CPI di Mondovì

Centro dell’impiego di Fossano

Impiegato/a specializzato/a – Annuncio n. 7068

Scadenza: 13 novembre 2019

Sede: Fossano

Offerta di lavoro riservata alle persone iscritte nella L.68/99 art. 18

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: impiegato/a specializzato/a con la mansione di preparazione scritture contrattuali e commerciali

Modalità di lavoro: full time

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 6 mesi

Ulteriori requisiti: richiesta laurea in materie economiche/marketing, conoscenza inglese e tedesca buona

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e in possesso dei requisiti, dovranno inviare il proprio curriculum indicando nell’oggetto il numero dell’offerta a ptesio@agenziapiemontelavoro.it

Centro dell’impiego di Alba

Addetto/a ufficio acquisti – Annuncio n. 7159

Scadenza: 16 novembre 2019

Sede: Alba

Offerta di lavoro riservata alle persone iscritte nella L.68/99 Art. 18

Numero posti disponibili:1

Descrizione mansioni: impiegato/a specializzato/a con la mansione di preparazione scritture contrattuali e commerciali

Modalità di lavoro: full time

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 12 mesi

Ulteriori requisiti: richiesta diploma superiore o laurea, conoscenze informatiche dei seguenti applicativi AS400 e pacchetto office, patente B.

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e in possesso dei requisiti, dovranno inviare il proprio curriculum indicando nell’oggetto Offerta n. 89221/18 a info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it

Addetto/a contabilità di magazzino – Annuncio n. 7414

Scadenza: 22 novembre 2019

Sede: Alba

Offerta di lavoro riservata alle persone iscritte nella L.68/99 art. 18

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: carico/scarico bolle contabilità base

Modalità di lavoro: full time

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 6 mesi e 1 G

Ulteriori requisiti: diploma scuola superiore, conoscenze informatiche di base, patente B

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e in possesso dei requisiti, dovranno inviare il curriculum vitae indicando nell’oggetto Offerta n. 89325/18 a info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it

