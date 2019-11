Eccoci all’appuntamento quotidiano con le offerte di lavoro per Categoria protetta del centro per l’impiego. Oggi pubblichiamo le offerte del Centro per l’impiego di Melzo in provincia di Milano. Ricordiamo che per poter partecipare alla selezione bisogna essere iscritti al Centro per l’impiego nelle liste del Collocamento mirato Categorie protette (Legge 68/99 art. 1 e/o art. 18). Inoltre, bisogna compilare la scheda di candidatura inserita in ogni singola offerta.

Offerte lavoro per categoria protetta: Centro per l’impiego di Melzo

Il Centro per l’impiego di Melzo ricerca 2 figure professionali per assunzione a tempo determinato e indeterminato, con orario part time o full time. Vediamo le offerte nel dettaglio.

Categoria protetta – Emissione documenti trasporto (Rif. n. 28468)

Scadenza: 14 novembre 2019

Per conto di un’azienda con sede a Pioltello (MI), il Centro per l’impiego di Melzo è alla ricerca di n. 1 collaboratore per la posizione di: Categoria protetta – Emissione documenti trasporto, iscritta nelle liste di collocamento obbligatorio con invalidità civile maggiore del 45%. È richiesta precedente esperienza lavorativa in ufficio e conoscenza della lingua inglese. Il luogo di lavoro sarà Pioltello.

Qualifica: Store planner

Descrizione mansioni: emissione e registrazione di documenti per la ricezione e la spedizione delle merci. In particolare, il collaboratore si occuperà di generare DDT, compilare lettere di vettura vagoni, registrare camion in entrata/uscita, registrare merce in entrata/uscita, gestione giacenze.

Requisiti: conoscenza Word, Excel, Internet e posta elettronica

Titolo di studio: indispensabile diploma di maturità

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: part time orizzontale, 20 ore settimanali

Patente: Patente B

Lavoro Categoria protetta: Come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e con i requisiti richiesti, dovranno compilare il modulo cliccando su Autocandidatura e, eventualmente, inserire il curriculum in formato PDF, DOC.

Categoria protetta art. 18 – Addetto piazzale (Rif. n. 28524)

Scadenza: 21 novembre 2019

Per conto di un’azienda con sede a Milano zona est, il Centro per l’impiego di Melzo è alla ricerca di n. 1 collaboratore per la posizione di Categoria protetta art. 18 – Addetto piazzale. È richiesta esperienza lavorativa pregressa in ambito manutenzione. Il luogo di lavoro sarà Cassina de’ Pecchi.

Qualifica: Capo squadra piazzale di caricamento in raffineria

Descrizione mansioni: gestione rifornimento autobotti, manutenzioni ordinarie dei mezzi, guida carrello elevatore per carico/scarico merci e movimentazioni interne

Requisiti: persona con autonomia negli spostamenti

Titolo di studio: gradito il diploma di maturità

Contratto: a tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, dalle 7.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì

Patente: Patente B

