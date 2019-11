Offerte lavoro Categoria protetta: Centro per impiego di Rho

Eccoci all’appuntamento quotidiano con le offerte di lavoro per Categoria protetta del centro per l’impiego. Oggi pubblichiamo le offerte del Centro per l’impiego di Rho. Ricordiamo che per poter partecipare alla selezione bisogna essere iscritti al Centro per l’impiego nelle liste del Collocamento mirato Categorie protette (Legge 68/99 art. 1 e/o art. 18). Inoltre, bisogna compilare la scheda di candidatura inserita in ogni singola offerta.

Offerte lavoro categorie protette: Centro per l’impiego di Rho

Il Centro per l’impiego di Rho (MI) ricerca 3 figure professionali per assunzione a tempo determinato con orario part time o full time. Vediamo le offerte nel dettaglio.

Categoria protetta – Ausiliario di vendita (Rif. n. 28262)

Scadenza: 15 novembre 2019

Per conto di una piccola azienda del settore “Vendita al dettaglio di abbigliamento maschile” con sede a Rho (MI), il Centro per l’impiego di Rho è alla ricerca di n. 1 Ausiliario di vendita – categoria protetta. è richiesta esperienza lavorativa pregressa, anche breve. Il luogo di lavoro sarà Rho.

Qualifica: Ausiliario di vendita

Descrizione mansioni: vendita al dettaglio, assortimento degli articoli nell’area di vendita, taccheggio merce, allestimento vetrine

Requisiti: gradita propensione alla vendita e proattività; conoscenze informatiche indispensabili (Windows NT 2000)

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: part time orizzontale, 22 ore settimanali

Durata: 9 mesi

Patente: Patente B

I candidati interessati alla presente offerta e con i requisiti richiesti, dovranno compilare il modulo cliccando su Autocandidatura e, eventualmente, inserire il curriculum in formato PDF, DOC.

Categoria protetta – 1 Cuoco + 1 Aiuto cuoco (Rif. n. 27928)

Scadenza: 16 novembre 2019

Per conto di un’azienda del settore “Ristorazione con somministrazione di bevande” con sede a Garbagnate Milanese (MI), il Centro per l’impiego di Rho è alla ricerca di n. 2 collaboratori per la posizione di: Categoria protetta – 1 Cuoco + 1 Aiuto cuoco. Il luogo di lavoro sarà Garbagnate Milanese e Pogliano Milanese

Qualifica: Cuoco al frigorifero

Descrizione mansioni: i compiti dell’aiuto cuoco riguardano tutte le attività utili per la preparazione delle materie prime (pulire, tagliare, assemblare); mentre al Cuoco spettano tutte le attività di preparazione e cottura degli alimenti e l’impiattamento, pulizia banchi e attrezzatura (forni, friggitrici, piastre, affettatrici)

Titolo di studio: preferibile diploma professionale o attestato di qualifica in Addetto servizio cucina; preferibile diploma professionale o attestato di qualifica in Cuoco

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: part time orizzontale, 20 ore settimanali

Durata: 3 mesi

Patente: Patente B, ma disponibile ad usare: motorino, motocicletta, auto

I candidati interessati alla presente offerta e con i requisiti richiesti, dovranno compilare il modulo cliccando su Autocandidatura e, eventualmente, inserire il curriculum in formato PDF, DOC.

