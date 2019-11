Offerte lavoro Categorie protette: Centro per l’impiego di Savona

Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con le offerte di lavoro per categorie protette dei centri per l’impiego. Oggi vi informiamo sulle offerte Centro per l’impiego di Savona che ricerca personale per conto di aziende del territorio. Le offerte scadono il 28 novembre

Centro per l’impiego di Savona

Per poter partecipare alle offerte di lavoro, non solo è obbligatorio essere iscritti nelle liste categorie protette del centro per l’impiego di appartenenza, ma è necessario iscriversi, inserendo il proprio curriculum, al sito FormAzioneLavoro/Cerco lavoro, accettare l’informativa e scegliere Registrati, se si è un nuovo utente, o Accedi, se sei già registrato.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, vedi la pagina FormAzioneLavoro/Assistenza/cittadini.

Impiegato/a amministrativo/a con conoscenze giuridiche (Offerta n. 24894)

Per conto di un’azienda con sede a Savona, il Centro per l’impiego della città, ricerca n. 1 collaboratore da inserire nel proprio organico come Impiegato/a amministrativo/a con conoscenze giuridiche. Il collaboratore dovrà essere iscritto alle liste speciali L. 68/99 art. 1 e art. 18. Preferibile età dei candidati tra 25 e 35 anni.

Requisiti: gradita conoscenze giuridiche pregresse; capacità di comunicare ed apprendere in tempi rapidi all’interno di un team dinamico; buona conoscenza Windows e Office; lingua inglese livello avanzato; patente B.

Titolo di studio: diploma di maturità che permetta l’accesso all’università.

Contratto: a tempo determinato, full time.

Impiegato tecnico ingegnere ambientale (Offerta n. 24895)

Per conto di un’azienda con sede a Savona, il Centro per l’impiego della città, ricerca n. 1 collaboratore da inserire nel proprio organico come Impiegato tecnico ingegnere ambientale. Il collaboratore dovrà essere iscritto alle liste speciali L. 68/99 art. 1. Preferibile età dei candidati tra 25 e 40 anni.

Requisiti: buona conoscenza Windows e Office; conoscenza lingua inglese e francese livello avanzato; patente B; auto propria; non è necessaria esperienze precedente nel ruolo.

Titolo di studio: laurea in Ingegneria o equipollente.

Contratto: a tempo indeterminato, full time.

Web developer (Offerta n. 24890)

Il Centro per l’impiego di Savona, per conto di una azienda della città, è alla ricerca di n. 1 web developer. Il collaboratore dovrà essere iscritto alle liste speciali L. 68/99 art. 1.

Mansioni: il collaboratore si occuperà dello sviluppo di applicazioni web.

Requisiti: è richiesta esperienza minima di 2 anni nel ruolo; conoscenza dei servizi REST e dell’architettura delle moderne web-application HTML, Java-script, CSS, AngularJS, React, JSON, Linux; lingua inglese livello pre-avanzato; patente B; auto propria; disponibile a trasferte.

Titolo di studio: laurea in Informatica, Ingegneria informatica, Scienze e tecnologie informatiche o equipollenti.

Contratto: a tempo determinato, full time.

Magazziniere (Offerta n. 24882)

Il Centro per l’impiego di Savona, per conto di una azienda della città, è alla ricerca di n. 1 magazziniere. Il collaboratore dovrà essere iscritto alle liste speciali L. 68/99 art. 1. Si valutano candidati di età inferiore a 29 anni.

Mansioni: il collaboratore si occuperà del ricevimento materiale, controllo merce con utilizzo di software

Requisiti: serietà, affidabilità, utilizzo di muletto, transpallet; buone conoscenze informatiche; non è necessaria precedente esperienza nel ruolo.

Titolo di studio: diploma di istruzione superiore (maturità)

Contratto: previsto un periodo di tirocinio; in seguito contratto a tempo determinato, full time, CCNL Piccole aziende commerciali.

Operaio di cantiere (Offerta n. 24879)

Per conto di una azienda della città, il Centro per l’impiego di Savona, è alla ricerca di n. 1 operaio di cantiere nella zona di Vado Ligure. Il collaboratore dovrà essere iscritto alle liste speciali L. 68/99 art. 18.

Sedi di lavoro: depositi e cantieri esterni area nord Italia (Milano, Asti, Verona)

Qualifica: Operaio di cantiere/Operaio sala prove

Mansioni: assistenza tecnica e ricerca guasti in autonomia, manutenzione correttiva e preventiva su veicoli ferroviari a trazione elettrica, espletamento e certificazione delle attività di manutenzione/revisione; lavorerà all’interno di un team di cantiere riferendosi al responsabile di cantiere.

Requisiti: esperienza pregressa di almeno 5 anni nella mansione; capacità di lettura schemi elettrici, meccanici e pneumatici; conoscenza delle modalità di messa in sicurezza del rotabile per l’esecuzione di lavorazioni in assenza di tensione;buone dote relazionali; ottima conoscenza del pacchetto Office; gradita conoscenza dell’inglese livello elementare; disponibilità a trasferte; patente B.

Titolo di studio: diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o equipollente.

Contratto: a tempo determinato, full time, a turni (7 giorni su 7, 24 ore su 24).

