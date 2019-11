Offerte lavoro Centro impiego Valle d’Aosta: offerte presso enti pubblici

Il centro per l’impiego della Valle d’Aosta ha pubblicato delle offerte di lavoro presso enti pubblici. Le offerte sono rivolte a tutti i soggetti che hanno presentato domanda per l’inserimento nella graduatoria degli enti pubblici di cui art. 16 L.56/87. La scadenza delle offerte è il 20 novembre.

Offerte lavoro Centro per l’impiego Aosta

N. posti: 1

Luogo di lavoro: Pollein – Struttura aeroporto e ferrovie

Periodo e orario lavoro: da dicembre 2019 per 9 mesi, 36 ore settimanali

Requisiti: laurea in ingegneria (5 anni) o titoli equipollenti

Prove da sostenere: francese scritto e orale. Le prove si svolgeranno dal 29 novembre presso la struttura Gestione del personale e concorsi, Piazza Deffeyes, 1, Aosta.

I candidati interessati all’offerta, e in possesso dei requisiti, dovranno presentarsi personalmente presso il centro per l’impiego di Aosta, mercoledì 20 novembre, dalle 9 alle 13.

Si ricorda di munirsi dei seguenti documenti:

documento d’identità;

documentazione della situazione del reddito relativa all’anno precedente la chiamata: buste paghe del periodo, resoconto rilasciato dall’INPS su indennità disoccupazione o mobilità percepite;

altri redditi, come la pensione di anzianità da trattamento CIGS-CIGO.

N. posti: 1

Luogo di lavoro: Quart – struttura sistemazioni montane

Periodo e orario lavoro: da dicembre 2019 fino al rientro del titolare del posto oppure non oltre i tre anni di assunzione, 36 ore settimanali

Requisiti: laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35), laurea specialistica in ingegneria per l’ambiente e il territorio (LS 38/S) ed equipollenze

Prove da sostenere: francese scritto e orale; si svolgeranno dal 29 novembre presso la struttura Gestione del personale e concorsi, Piazza Deffeyes, 1, Aosta

I candidati interessati all’offerta, in possesso dei requisiti, dovranno presentarsi personalmente presso il centro per l’impiego di Aosta, mercoledì 20 novembre, dalle 9 alle 13, muniti di:

documento di identità;

documentazione della situazione reddito relativa all’anno precedente la chiamata: buste paghe del periodo, resoconto rilasciato dall’INPS su indennità disoccupazione o mobilità percepite;

altri redditi, come la pensione di anzianità da trattamento CIGS-CIGO.

N. posti: 9 (distribuiti in varie strutture)

Periodo e orario lavoro: per i primi 6 posti, il periodo è da dicembre 2019 fino al rientro dei titolari e, comunque, non oltre i tre anni di assunzione per 36 ore settimanali; per gli ultimi 3 posti, la durata è di 9 mesi per 36 ore settimanali

Requisiti: diploma di istruzione secondaria di primo grado; posseso della qualifica di coadiutore (impiegato) le cui mansioni saranno relative alla conoscenza dei programmi applicativi Microsoft Word ed Excel.

Prove da sostenere: francese scritto e orale; si svolgeranno a partire dal 29 novembre presso la struttura Gestione del personale e concorsi, Piazza Deffeyes, 1, Aosta

I candidati dovranno presentarsi presso il centro per l’impiego di Aosta, dalle 9 alle 13:

mercoledì 20 novembre (cognomi che iniziano dalla lettera “A” alla “L”);

giovedì 21 novembre (cognomi iniziano dalla lettera “M” alla “Z”).

Si ricorda che si accede alla selezione solo se muniti dei seguenti documenti:

documento d’identità;

documentazione della situazione reddito relativa all’anno precedente la chiamata: buste paghe del periodo, resoconto rilasciato dall’INPS su indennità disoccupazione o mobilità percepite;

altri redditi, come la pensione di anzianità da trattamento CIGS-CIGO.

N. posti disponibili: 1

Luogo di lavoro: cucina centralizzata di Gignod

Periodo e orario lavoro: dal 9 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per 36 ore settimanali; i turni di lavoro saranno distribuiti dal lunedì alla domenica.

Requisiti: diploma d’istruzione secondaria di primo grado; qualifica di Cuoco; possesso dell’attestato di formazione per personale addetto al settore alimentare di 8 ore ed eventualmente aggiornamento di 2 ore in corso di validità; possesso della patente B; idoneità fisica alla mansione propria del profilo professionale d’inquadramento, che verrà accertata dal medico competente al momento dell’assunzione.

Prove da sostenere: francese scritto e orale.

I candidati interessati alla presente offerta di lavoro e in possesso dei requisiti, dovranno presentarsi, personalmente, presso il centro per l’impiego di Aosta, mercoledì 20 novembre, dalle 9 alle 13.

Per accedere alla selezione dovranno essere muniti di: documento d’identità e documentazione della situazione reddito relativa all’anno precedente la chiamata:

buste paghe del periodo;

resoconto rilasciato dall’INPS su indennità disoccupazione o mobilità percepite;

altri redditi, come la pensione di anzianità da trattamento CIGS-CIGO.

Offerte lavoro Centro per l’impiego Verrès

Questa offerta di lavoro è rivolta ai soggetti iscritti negli elenchi del collocamento mirato tenuti dal Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati in qualità di disabili. Il centro per l’impiego di Verrès, però, comunica che non possono partecipare a questa offerta i disabili che presentano una patologia di tipo intellettivo, psichico o mentale.

N. posti: 1

Mansioni: veicolazione pasti dalla cucina centrale della microcomunità di Pontey alle microcomunità ed ai centri per anziani del territorio dell’Unité Mont-Cervin; carico e scarico dei contenitori monoporzione e multiporzione (circa 25 kg); attività di lavanderia presso la struttura per anziani di Valtournenche; attività di pulizia presso la struttura di Valtournenche

Luogo di lavoro: microcomunità per anziani di Pontey e Valtournenche; Centri per anziani di Chambave, Chatillon e saint-Vincent

Periodo e orario lavoro: tempo determinato per 7 mesi, part time per 20 ore settimanali, su 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato

Requisiti: titolo di obbligo scolastico; possesso della patente B; disponibilità alla guida di un mezzo dell’ente

Prove da sostenere: di comprensione e produzione orale della lingua francese (DGR n.4660/2001 e 1501/2002).

I candidati interessati a questa offerta di lavoro, in possesso dei requisiti, devono presentarsi presso il centro per l’impiego di Verrès, giovedì 21 novembre, dalle 9 alle 13, con i seguenti documenti:

documento d’identità;

attestazione ISEE ordinario in corso di validità per l’anno 2019 o , se ci sono le condizioni, ISEE corrente;

ultima certificazione d’invalidità rilasciata dalla commissione medica competente (solo per i lavoratori disabili).

