Nuovo appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e concorsi pubblicati dal 17 al 21 febbraio. Le assunzioni riguardano profili professionali con diploma e laurea in varie discipline. Vediamo tutte le novità della settimana.

Lavoro per laureati e diplomati: settore meccanico, tecnologico e servizi digitali

Questa settimana, infatti, molti sono state le offerte che riguardavano soprattutto i laureati in STEM, ovvero con laurea in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica oppure esperti di tecnologia in campo robotico, mobile, sicurezza informatica. Infatti, Poste Italiane cerca ingegneri da inserire nel settore Corrispondenza e pacchi e logistica, ma l’Azienda offre sempre la possibilità di inviare un CV spontaneo: Lavoro: Poste Italiane cerca ingegneri, ecco come inviare la candidatura. Invece, Avanade, società di servizi IT di proprietà di Microsoft, offre Lavoro per laureati: 300 assunzioni di esperti digitali, ecco dove. Infine, per chi è in cerca di un lavoro come collaudatore di macchine industriali, può candidarsi per la società Leonardo automation: Offerte di lavoro per tecnici: azienda collaudi cerca personale, ecco dove e come candidarsi.

Sempre in ambito dei servizi digitali, elettronica e tecnologia, abbiamo segnalato due corsi gratuiti: Corso gratuito di Autocad, ecco come inviare la candidatura e per Corso di formazione e lavoro per: giovani talenti in ambito elettronico, ecco dove.

Concorsi INPS, Ministero della difesa, comuni

INPS ha pubblicato dei bandi di concorsi per soggiorni di studio in Italia e all’estero. La scadenza per inviare le domande è il 10 marzo 2020. Tutte le notizie le trovate in questo articolo: Bandi di studio INPS: Estate INPSieme e Corso lingue all’estero. In Ministero della difesa, invece, ha pubblicato i concorsi per l’ammissione alle Scuole militari. La scadenza, in questo caso, è il 15 marzo 2020: Concorso Ministero della difesa: ammissione alle Scuole militari, ecco i bandi.

Due comuni assumono assistenti e istruttori amministrativi. Il comune di Modena cerca 21 diplomati per un concorso che scade alle ore 13 del 25 febbraio 2020: Assunzioni per diplomati, ecco il bando di concorso; mentre, il comune di Campi Bisenzio assume laureati. In questo caso la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro le ore 13 del 12 marzo 2020: Concorso per 26 amministrativi: ecco dove e come candidarsi.

Il comune di Cagliari, infine, assume istruttori agenti di polizia municipale. Il termine di presentazione della domanda, in questo caso, è il 12 marzo 2020: Concorso 35 posti di istruttore agente polizia municipale: ecco dove e come partecipare

Assunzioni nella sanità: AOU San Luigi di Orbassano, ULSS n. 8 Berica e IRCCS Associazione Oasi Maria SS.

Nell’ambito dei servizi sanitari, abbiamo l’AOU San Luigi di Orbassano che assume infermieri. Il termine per inviare la domanda è entro il 12 marzo 2020: Concorso per 23 infermieri: ecco il bando di partecipazione. Invece, l’Associazione Oasi Maria SS. assume OSS, logopedisti, educatori, radiologi ed altri profili professionale. In questo caso la domanda va inviata entro il entro le ore 12 del 9 marzo 2020: Concorsi per vari profili professionali a tempo indeterminato, ecco dove.

Infine, l’Azienda ULSS n. 8 Berica di Vicenza ha pubblicato un bando di concorso, con scadenza il 9 marzo 2020, per categorie protette da inserire nel ruolo di assistenti amministrativi: Assunzioni di categorie protette, ecco il bando di concorso.

