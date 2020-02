Nuovo appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e concorsi pubblicati dal 24 al 28 febbraio. Le assunzioni riguardano profili professionali con diploma e laurea in varie discipline. Vediamo tutte le novità della settimana.

Lavoro e concorsi: rassegna settimanale dal 24 al 28 febbraio, varie scadenze

Offerte di lavoro per: personale sanitario, addetti alla produzione, ingegneri, informatici, addetti alle vendite, animatori

In questa settimana emergenza coronavirus fra le offerte di lavoro abbiamo segnalato la ricerca da parte della Croce Rossa Italiana di personale medico e infermieristico: Croce Rossa Italiana cerca medici e infermieri per emergenza coronavirus, ecco come candidarsi; anche l’azienda Angelini per incremento delle attività produttive della famosa e richiesta Amuchina gel mani, sta cercando personale: Gruppo Angelini per emergenza coronavirus cerca personale, ecco i profili richiesti.

Altre assunzioni, riguardano offerte di lavoro di ingegneri e informatici. Infatti, rispettivamente Segula Technologies: Assunzioni in Segula Technologies per: ingegneri meccanici o elettrici, progettisti, sviluppatori software, ecco le professioni ricercate e Consoft Sistemi: Assunzioni nel settore informatico per: diplomati e laureati, ecco come candidarsi cercano personale.

OVS cerca personale da inserire, soprattutto, come addetto alle vendite: Offerte di lavoro OVS: ecco dove e come candidarsi . Infine, per la stagione estiva 2020 Equipe Vacanze cerca 200 animatori da inserire nei villaggi turistici, resort e hotel: Lavoro: 200 assunzioni per l’estate 2020, ecco come candidarsi.

Concorsi sanità: ASL Foggia, ASL Biella e Istituto superiore di sanità

Anche questa settimana abbiamo segnalato molti concorsi per assunzioni di personale come: personale sanitario e collaboratori amministrativi. Infatti, ASL Foggia assume educatori professionali, logopedisti, tecnici della prevenzione, fisioterapisti, assistenti sanitari, assistenti sociali. Le domande devono essere inviate entro l’8 marzo 2020: Assunzioni per laureati: ecco dove e come candidarsi ai concorsi. Inoltre, l’ASL di Foggia cerca anche 30 laureati da inserire nel ruolo di Collaboratore amministrativo professionale: Concorso per laureati: ecco dove e come partecipare. In questo caso, la scadenza del bando è il 15 marzo 2020.

Anche, l’ASL Biella, in forma congiunta tra le Aziende ASL Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Novara e Azienda ospedaliera di Novara, cerca 30 collaboratori amministrativi. Il bando scade il 12 marzo 2020: Concorso per laureati presso l’ASL Biella: ecco come partecipare a queste assunzioni.

Infine, entro il 16 marzo 2020, si può inviare la domanda per tre borse di studio stanziate dall’Istituto superiore di sanità dal valore di 20mila euro ciascuno; nell’articolo tutte le informazioni: Borse di studio per laureati: concorsi presso l’Istituto superiore di sanità, requisiti e scadenza.

Assunzioni nei comuni di Bari e Barletta e nella Regione Toscana

Infine, assunzioni anche nel comune di Bari che cerca per incremento dell’organico dell’Ente: educatori asilo nido, insegnanti di scuola infanzia, addetto registrazione dati; quest’ultimo riservato alle categorie protette legge n.407/98 (Vittime del terrorismo e criminalità organizzata). La scadenza del bando è il 16 marzo 2020: 26 nuove assunzioni, concorsi per diplomati e laureati: ecco i bandi.

Il 19 marzo, invece, è la scadenza del concorso per agenti di polizia locale: Concorso di 12 Agenti di polizia locale: ecco dove e come partecipare. La Regione Toscana, invece, pubblica un nuovo bando, questa volta per diplomati, con scadenza entro le ore 12:00 del 22 marzo 2020: Concorso Regione Toscana per diplomati: ecco il bando e come candidarsi.

Tirocini/Stage presso Segretariato generale del Consiglio europeo

Per ultimo, ma non meno importante, segnaliamo i tirocini che il Consiglio europeo a pubblicato per un periodo di formazione presso il Segretariato generale. I tirocini possono essere retribuiti o non retribuiti, e, inoltre, aperti anche i soggetti disabili: Tirocini 2020: Consiglio europeo cerca laureati, ecco come partecipare.

