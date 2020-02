Nuovo appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e concorsi pubblicati dal 10 al 14 febbraio. Le assunzioni riguardano vari profili professionali da inserire nei settori: sanità, trasporti, comuni, ministeri, aziende varie. Licenza media, diploma e laurea in varie discipline sono i titoli di studio richiesti. Vediamo tutte le novità della settimana.

Lavoro e concorsi: rassegna settimanale dal 10 al 14 febbraio, varie scadenze

Leggi anche: Lavoro part-time, quali tutele e quando conviene

Offerte di lavoro: si cerca personale in Trenitalia e in varie aziende sede Riccione o Cattolica

Segnaliamo le nuove assunzioni in Trenitalia per diplomati e laureati. Attenzione alla scadenza: dal 16 al 19 febbraio. Offerte di lavoro: Trenitalia assume diplomati e laureati, ecco dove e come candidarsi. Poi, le offerte di aziende private, consultabili presso il CPI di Riccione e con sede di lavoro nella città. Anche in questo caso attenzione alla scadenza: dal 15 al 29 febbraio: Offerte di lavoro aziende private: ecco i requisiti e come candidarsi. Queste, invece, le aziende che cercano personale nel comune di Cattolica, consultabili sempre nel CPI Riccione. Validità dal 18 al 29 febbraio: Lavoro presso aziende private, ecco i requisiti e come candidarsi.

Concorsi in: comune, ministeri, sanità, Regioni

Abbiamo riassunto un po’ di concorso per operai. Attenzione alla scadenza: il 16 e il 20 febbraio: Assunzioni in vari Comuni per: Operai, ecco dove e come partecipare ai concorsi.

In questo articolo, invece, diamo notizie del piano di assunzioni che il comune di Venezia metterà in atto nel 2020. I posti da coprire sono 205 per vari profili professionali: Concorsi Comune di Venezia: ecco il piano assunzioni 2020.

Invece, 26 sono gli agenti municipali che il comune di Bergamo assume: Concorso pubblico polizia municipale: 26 posti disponibili fino al 27 febbraio 2020, ecco dove.

Il Ministero della salute assume 91 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. La scadenza del concorso è il 5 marzo 2020: Assunzione di tecnici della prevenzione, ecco il bando di concorso.

Sempre nell’ambito salute, Azienda ospedaliera Ruggi di Salerno ha indetto un concorso, con scadenza il 1° marzo 2020, per assumere 160 infermieri: Assunzioni per 160 infermieri: ecco il bando di concorso; mentre, il 2 marzo scade il concorso presso l’ASL Alessandria che ricerca 53 OSS: Concorso OSS, bando per assunzioni e come candidarsi.

Il comune di Genova assume, invece, laureati per i servizi socio educativi e culturali: Assunzione di funzionari servizi socio educativi culturali: ecco come partecipare al concorso, invece A.Li.Sa, Azienda ligure sanitaria, cerca tecnici di laboratorio. Entrambi i concorsi scadono il 2 marzo: Assunzione tecnici laboratorio biomedico: ecco il bando concorso.

Per concludere, il Ministero della giustizia cerca per gli uffici della Regione Valle D’Aosta cerca 7 funzionari giudiziari. Il bando scade il 5 marzo 2020: Concorso 7 funzionari giudiziari Valle d’Aosta: ecco il bando. Regione Toscana, invece, entro il 6 marzo assume 89 funzionari amministrativi da inserire nell’organico della Regione Toscana: Concorso Regione Toscana per laureati: ecco il bando e come candidarsi.

Leggi anche: Colloquio di lavoro: come prepararsi al meglio, ecco gli step

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube