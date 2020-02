Nuovo appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e concorsi pubblicati dal 3 al 7 febbraio. Le assunzioni riguardano vari profili professionali da inserire nei settori: sanità, forze armate, comuni, ministeri, aziende varie. Licenza media, diploma e laurea in varie discipline sono i titoli di studio richiesti. Vediamo tutte le novità della settimana.

Lavoro e concorsi: rassegna settimanale dal 3 al 7 febbraio, varie scadenze

Offerte di lavoro: CPI Settimo Torinese e Cremona, Primadonna e Human Company

Il CPI di Settimo Torinese ricerca: autisti, addetto/a confezionamento ed assemblaggio, Addetta/o produzione gomme.Le offerte sono rivolte alle categorie protette legge 68/99. La scadenza è il 16 febbraio 2020. Maggiori informazioni nell’articolo: Lavoro Categorie protette: CPI Settimo Torinese, ecco le offerte. Anche il CPI di Cremona assume soggetti iscritti alle liste Categorie protette. La scadenza delle offerte, in questo caso, è il 2 marzo 2020. Nell’articolo diamo tutte le informazioni su come inviare la candidatura: Lavoro nei CPI Cremona Legge 68/99: ecco come candidarsi alle offerte.

La nota azienda di calzature, abbigliamento e accessori, Primadonna, cerca personale da inserire nei negozi di varie città italiane. Per sapere quali e come inviare le candidature, vi invito a leggere l’articolo: Offerte di lavoro: Primadonna cerca personale, ecco dove.

Human Company, invece, è alla ricerca di varie figure professionali da inserire in villaggi turistici, family park e camping per l’estate 2020. Anche in questo caso per sapere tutte le informazioni, vi invito a leggere l’articolo: Assunzioni Estate 2020: Human Company cerca personale, ecco dove.

Concorsi in: comune, ministeri, sanità

Il comune di Torre del Greco tramite concorso assume laureati per attività di sostegno per il progetto per la lotta alla povertà del FSE 2014-2020. Scadenza: entro le ore 13 del 10 febbraio 2020. Tutte le informazioni per partecipare: Assunzioni nel comune di Torre del Greco per laureati: ecco il bandi di concorso.

Il comune di Grosseto cerca 10 collaboratori amministrativi. Il titolo di studio richiesto è la licenza scuola media Le domande devono pervenire entro il entro il 17 febbraio 2020. Altre informazioni qui: Assunzioni per collaboratori amministrativi: ecco il bando di concorso.

Molti i concorsi nel settore sanitario. Infatti, Azienda Ospedaliera di Alessandria assume 17 fisioterapisti. La scadenza del bando è il 20 febbraio 2020: Concorso per 17 Fisioterapisti presso: AO Arrigo Alessandria, ecco il bando; mentre, Azienda Zero di Padova, ricerca 18 logopedisti da inserire in varie sedi del territorio. La domanda va presentata entro il 23 febbraio: Assunzioni per 18 logopedisti: ecco il bando di concorso.

Assunzioni per dirigenti: AIFA, ESTAR, ARPA

Cerca 11 dirigenti biologi, invece, l’Agenzia del farmaco tramite concorso, la cui scadenza è il 16 febbraio 2020. Per saperne di più: Assunzioni AIFA per: biologi, ecco il bando di concorso.

L’ESTAR, invece, assume dirigenti da inserire negli enti e nelle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere universitarie della Toscana. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 24 febbraio 2020: Concorso ESTAR per 23 dirigenti amministrativi: ecco il bando.

Anche l’Agenzia regionale per la protezione ambientale Piemonte ricerca dirigenti laureati e con esperienza di almeno 5 anni. Il termine per presentare la domanda è il 27 febbraio 2020: Assunzioni ARPA Piemonte per: 11 dirigenti, ecco il bando di concorso.

Assunzioni nelle forze armate: 66 allievi ufficiali Guardia di finanza e 1650 allievi agenti Polizia di Stato

Assunzioni anche nelle forze armate. Infatti, la Guardia di finanza pubblica un bando per allievi ufficiali per l’ammissione all’Accademia per l’anno 2020/2021. La domanda va inviata entro le ore 12 del 21 febbraio 2020: Concorso per ammissione in Accademia Guardia di finanza per: 66 Allievi ufficiali, ecco il bando.

Il bando di concorso per allievi agenti di Polizia è stato pubblicato da poco. I posti sono 1650 e la domanda va inviata entro il 2 marzo 2020. Le informazioni sono contenuti in questo articolo: Assunzione di 1650 allievi agenti di Polizia di stato: ecco il bando.

Infine, la Camera dei deputati cerca assistenti parlamentari. È richiesto il diploma di maturità. Scade il 1° marzo 2020: Concorso Camera dei deputati per 50 assistenti parlamentari: ecco il bando.

