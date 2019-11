Offerte lavoro presso il Centro per l’impiego di Firenze che ricerca lavoratori iscritti nell’elenco di cui l’art.1 Legge 68/99 delle persone disabili per contratti a tempo determinato. La sede di lavoro è, se non diversamente indicata, Firenze. Le offerte non devono pervenire in modalità online, ma la preselezione va effettuata presso il Centro per l’impiego di appartenenza. Infine, la data di scadenza è il 12 novembre 2019.

Offerte Lavoro: Centro per impiego di Firenze

Qualifica Receptionist (Codice Offerta: 20191025-21516)

Posti disponibili: 1

Sede: Firenze, zona Porta Romana

Mansione: addetto reception palestra con Piscine & Spa

Attività: contatto con altri dipendenti, buone capacità auditive, visive e manuali, lavoro in piedi, movimentazione manuale di carichi, contatto con personale esterno, polveri, lavoro di gruppo, uso di macchinari

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: part time

Esperienza richiesta: gradita esperienza nella mansione, pazienza, cortesia, buone doti organizzative e capacità di amministrazione anche del denaro,

Titolo di studio: preferibile diploma scuola superiore,

Ulteriori requisiti: indispensabile mezzo proprio, perché il luogo non raggiungibile con mezzi pubblici; necessario buon utilizzo di Office, e di software aziendali per la gestione della clientela, anche telefonica, e la registrazione clienti, promozione abbonamenti, presentazione corsi e varie attività proposte

Qualifica Addetto alle pulizie d’interni (Codice Offerta: 20191024-21501)

Posti disponibili: 1

Mansione: addetto alle pulizie di palestra con due sedi nella città di Firenze

Attività: pulizie sale fitness, pulizia uffici, bagni, uso di scale, attrezzature e macchine per la pulizia, uso di prodotti per l’igiene; i locali sono molto ampi e le pulizie possono svolgersi anche in orario di apertura alle attività di fitness

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: part time, necessaria la disponibilità a recarsi su turni in entrambe le sedi

Ulteriori requisiti: necessario mezzo proprio

Esperienza richiesta: gradita esperienza come addetto alle pulizie,

Qualifica Programmatore informatico (Codice Offerta: 20191021-21406)

Posti disponibili: 1

Mansione: front o back end developer

Attività: contatto con altri dipendenti, lavoro di gruppo, buone capacità uditive e visive, contatto con personale esterno, buone capacità manuali

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: full time

Esperienza richiesta: conoscere le tecnologia software per fornire soluzione software funzionanti e innovative, affrontare i problemi del back o front end e lavorare con il team per risolvere problemi e dare soluzioni

Titolo di studio: necessario diploma di perito informatico, preferibile laurea triennale specialistica in informatica o ingegneria informatica

Qualifica Media buyer (Codice Offerta: 20191021-21405)

Posti disponibili: 1

Mansione: buyng office assistant, commercio all’ingrosso e dettaglio, e-commerce; il lavoratore dovrà trasmettere, aggiornare e seguire gli ordini dei fornitori e lo sdoganamento delle merci

Attività: contatto con altri dipendenti e con personale esterno, lavoro di gruppo, buone capacità auditive, visive e manuali

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: full time

Titolo di studio: necessario diploma, preferibile laurea triennale; necessaria la conoscenza di Excel, dell’applicativo AS400 e della lingua inglese

Qualifica Addetto al ricevimento delle merci nei magazzini (Codice Offerta: 20191021-21404)

Posti disponibili: 1

Sede: Sesto Fiorentino

Mansione: addetto al magazzino. Il lavoratore si dovrà occupare del ricevimento, rilettura, trasferimento capi da e verso il magazzino, delle richieste informative dei capi in deposito, ricevimento e restituzione campionari

Attività: movimentazione manuale di carichi, buone capacità visive, lavoro in piedi, contatto con personale esterno, buone capacità manuali, lavoro di gruppo, contatto con altri dipendenti

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: preferibilmente full time

Titolo di studio: necessario diploma; necessarie buone conoscenze informatiche di Excel e aplicativo AS400

Lavoro elenco delle persone disabili: come candidarsi

Possono partecipare alle offerte, i lavoratori che sono registrati al Centro per l’impiego nella lista Collocamento mirato. Una volta registrati, per prenotarsi bisogna rivolgersi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio.

Qualifica Commesso di negozio (Codice Offerta: 20191021-21403)

Posti disponibili: 1

Mansione: addetto vendita abbigliamento in negozio di lusso. Richiesta adeguata professionalità, buone doti relazionali, orientamento al cliente preferibile full time , lavoro nel fine settimana

Attività: contatto con personale esterno, lavoro in piedi, buone capacità manuali, contatto con altri dipendenti, buone capacità auditive e visive, movimentazione manuale di carichi, lavoro di gruppo

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: part time

Esperienza richiesta: gradita in negozi abbigliamento

Titolo di studio: necessario diploma, gradite conoscenze base di Excel e dell’applicativo AS400, richiesta buona conoscenza lingua inglese parlata

