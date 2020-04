Offerte Mascherine su eBay: scopriamo le vendite

Ormai, al tempo del Coronavirus le mascherine sono divenute di vitale importanza e con esso cercare offerte mascherine apposite. L’esaurimento scorte e i prezzi truffaldini sono sempre dietro l’angolo, ma vediamo le offerte sul portale di ebay come vengono in nostro soccorso.

Offerte mascherine: su eBay i prodotti consigliati

Scopriamo, in questi tempi di atroce isolamento e di feroce epidemia, come poter trovare delle mascherine a prezzi più o meno accessibili, sul noto portale di shopping tra terze parti. Ultimamente, la corsa all’acquisto delle mascherine è diventata obbligatoria ed estenuante, pertanto spesso c’è spazio per gli approfittatori, comprese alcune farmacie, che rialzano i prezzi per gli utenti. Andiamo a vedere, invece tra le offerte mascherine di eBay cosa ci viene proposto, oggi in data 22 aprile.

Le proposte di vendita per offerte mascherine su eBay

5 pezzi Mascherine di Protezione KN95 CE copri bocca Mascher Pieghevole (prezzo 32,50 euro)

4 pezzi MASCHERINE VISO AD USO CIVILE SANIFICATE E SIGILLATE (prezzo 10,99 euro)

Mascherine kn 95 AD USO CIVILE FfP 2 – 5 Pezzi (prezzo 16,55 euro)

10 pezzi + 1 gratis gratis MASCHERINE VISO AD USO CIVILE SANIFICATE E SIGILLATE (prezzo 23,50 euro)

TNT MEDICALE CERTIFICATO confezione da 10 (prezzo 29 euro)

Questo è quanto viene segnalato tra le proposte di offerte mascherine sul portale di shopping ad uso e consumo per le terzi parti, unico vero rivale di Amazon nei tempi degli acquisti su internet. Preparatevi, dunque a fare le giuste valutazioni di acquisto ed essere ben premuniti, in vista della prossima Fase 2. Dal 4 maggio, infatti, moltissime attività in Italia torneranno ad aprire, sebbene c’è ancora da capire con quali limiti di spostamenti dovrà fare i conti il cittadino, sta per certo che tutti dovranno essere muniti di mascherine, ancora per diversi mesi, onde evitare sanzioni e rischi di contagio. Dunque, come si suol dire, prevenire è meglio che curare, per prepararsi al meglio a convivere ancora con il temuto Covid-19.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube