Offerte Mediaworld: consegne gratis e prezzi da saldi

A causa del Coronavirus, Mediaworld ha chiuso tutti i negozi fisici, ma sta proseguendo le sue vendite online. In questo periodo infatti le offerte Mediaworld prevedono prezzi interessanti e consegne gratuite.

Offerte Mediaworld: consegne gratis per agevolare gli acquisti online

E’ tempo di restrizioni, di chiusure per molte attività, le grosse catene continuano a restare a galla, grazie anche ai propri store online, mentre in tanti settori, molte attività falliranno a fine di questo mese. Tuttavia, per andare incontro a questo periodo di pandemia e di difficoltà economiche nazionali e globali, tra le offerte Mediaworld troviamo l’iniziativa delle consegne gratuite per i propri prodotti, con una buona quantità di sconti e saldi.

Offerte Mediaworld: quali sono previste dal nuovo volantino

Il volantino delle offerte Mediaworld lo potrete consultare, con le apposite offerte, al sito ufficiale della nota catena. Possiamo anticiparvi che l’iniziativa del periodo, attuata da Mediaworld, si nomina “Home sweet work”, dedicata a chi dovrà lavorare o studiare da casa, in questo periodo di smart working. Saranno quindi in offerta notebook, stampanti, monitor e macchine del caffè. Ma le offerte Mediaworld del momento non terminano qui, ad esempio una intera sezione di sconti sarà dedicata ai prodotti Samsung, con l’iniziativa “i belli di Samsung”. Anche diversi prodotti Apple li trovate tra le offerte Mediawrold. Tutto acquistabile online con consegne gratuite. Insomma, non vi rimane che restare a casa e arricchire la tecnologia della vostra casa, con prezzi vantaggiosi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube