Offerte Mediaworld: in occasione della Festa del papà

Tra le offerte Mediaworld c’è spazio per la nuova iniziativa in vista della Festa del papà. Il nuovo volantino di sconti della nota catena, infatti dedica ai papà i suoi prodotti vantaggiosi.

Offerte Mediaworld: Smart Tv e altro ancora in promozione

In vista della Festa del papà che cadrà il prossimo 19 marzo, Mediaworld ha dedicato una esclusiva catalogazione di prodotti in sconto per accontentare i nostri papà, da smart tv a notebook. Scopriamo quali sono i prodotto della nota catena che potremo trovare in offerta in questi giorni.

Notebook Lenovo Yoga c640 al prezzo di 749 euro

Smartphone SAMSUNG SM-A505 Galaxy A50 al prezzo di 239,99 euro

Smart TV SONY KD55XF9005 al prezzo di 799 euro

Smart Tv SAMSUNG QE55Q90RATXZT al prezzo di 1,399 euro

Smartwatch APPLE Watch Series 5 GPS 40mm Sport al prezzo di 403 euro

Attrezzatura soundbar SONY HTS350 al prezzo di 171 euro

GoPro black Hero 8 al prezzo di 408 euro

Questi sono alcuni, tra i principali prodotti a prezzi vantaggiosi tra le offerte Mediaworld in vista della festa del papà. Insomma, una buona occasione per pensare a fare un regalo in occasione della festività dei nostri padri del 19 marzo. Affrettatevi a recarvi, laddove siate possibilitati a muovervi fisicamente e laddove li troviate aperti, date le ultime disposizioni nazionali sui negozi di non prima necessità, oppure scegliete le opzioni di acquisto online per non restare a mani vuote per la festa del papà.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube