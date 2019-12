offerte Mediaworld, Natale: volantino fino al 24 dicembre

E’ tempo di offerte di Natale, in vista di regali e regalino, ed anche Mediaworld tra i colossi di elettronica lancia il suo volantino di sconti e offerte natalizie, con vantaggiose situazioni dalla telefonia al videogaming. Scopriamo il meglio del volantino, valido dal 13 fino al 24 dicembre.

Mediaworld offerte Natale: iPhone in sconto

Dal 13 al 24 dicembre, Mediaworld propone interessanti offerte per i regali di Natale, dagli smartphone alla telefonia, passando per le sempreverdi ps4. Andiamo a vedere i prezzi più vantaggiosi proposti dal nuovo volantino, valido fino alla vigilia. Mediawrold offre l’iPhone 11 a 789 euro (con uno sconto di 100 euro) nella versione da 128 GB interna mentre iPhone 11 Pro arriva a 1.229 euro nel modello da 256 GB. Ma sul versante dei melafonini in vista di offerte Natale Mediaworld c’è spazio per l’ iPhone 8 a 469 Euro ed iPhone XS a 779 Euro. Entrambe con una capienza da 64 gb.

Mediaworld offerte Natale: non solo smartphone

Non solo i melafonini ed altri smartphone, come Samsung Galaxy Note 10 a 699 euro (200 Euro di sconto rispetto agli iniziali 979 euro), Galaxy A40 a 199 euro e Galaxy A10 a 139 euro, per le offerte di Natale Mediaworld c’è spazio anche per la PS4 bianca da 500 gb a soli 199 Euro o la PS4 Slim col bundle Fifa 20 a 249 Euro. Mentre la Nintendo Switch lite troverà un prezzo di 189 Euro. Ovviamente, c’è spazio anche per notebook, cuffie, altri smartphone e videogiochi nel novero delle offerte Mediaworld, tutte disponibili al sito ufficiale o sfogliatili sul volantino disponibile fino al 24 dicembre. Non resta che affrettarvi a scoprirle.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube