Offerte Mediaworld: parte Super Zero

Dal 27 febbraio fino al prossimo 8 marzo, sarà attivo lo sconto Super Zero nelle Offerte Mediaworld, questo è quanto rivela il nuovo volantino della nota catena. Scopriamo i dettagli.

Offerte Mediaworld: tanti modelli smartphone e Smart Tv con Super Zero

E’ il nuovo volantino che sarà attivo dal 27 febbraio fino al prossimo 8 marzo, festa delle donne, quello che annuncia lo sconto Super Zero. Ma di cosa trattasi? Scopriamolo in maniera velocissima, immediata. Sarà un’ alternativa quella delle nuove offerte Mediaworld che punta sul tasso zero per gli acquisti a rate ed offrirà una vasta carrellata di validi prodotti in sconto, tra cui numerosi smartphone. Tra cui si fa spazio, in maniera altisonante, fin dalla copertina del volantino, il nuovo iPhone 11 al prezzo di 799 Euro, con la RAM di 128 GB. Inclusi nelle offerte potrete trovare diversi dispositivi Samsung, con sconti fino a 150 Euro.

Altre offerte Mediaworld con Super Zero

Tra i dispositivi che troverete a prezzi scontati nel nuovo volantino appena partito, questo 27 febbraio, troverete diversi smartphone, come ad esempio Xiaomi Mi Note 10 a 499 Euro o il Redmi 8 a 139 Euro. Ma disponibili trovate anche il Huawei P30 Pro a 639 Euro. Non bastassero gli smartphone, tra le offerte Mediaworld potrete trovare diversi modelli di Smart Tv, in 4K, come Samsung 55Q6OR, con schermo QLED e grandezza di 55 pollici al prezzo di 699 Euro, oltre a diversi televisori della LG e Philips. Per ulteriori informazioni sulle offerte Mediaworld sfogliare l’apposito volantino, negli store online o nei negozi fisici.

