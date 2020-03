Offerte Mediaworld: Xdays, per sconti su smart Tv e smartphone

Parte Xdays, una serie di offerte Mediaworld, attive dal 2 marzo fino al giorno 11 dello stesso mese. Con gli sconti del noto franchising sarà possibile ottenere prezzi vantaggiosi su smart Tv, smartphone e altro ancora, ma esclusivamente per acquisti online.

Offerte Mediaworld: parte Xdays

E’ tempo di offerte Mediaworld, in un periodo in cui bisogna tornare a mettere mano al portafogli, una volta lasciato abbondantemente alle spalle il Natale e le sue spese. Mediaworld propone il nuovo vortice di sconti Xdays che è partito dal 2 marzo e terminerà il prossimo 11 del mese. A disposizione di sconti ci sono smart tv, smartphone e non solo. Andiamo a scoprire, in un elenco in basso, quali sono gli sconti sui prodotti più vantaggiosi delle nuove offerte Mediaworld.

Samsung Galaxy A20e al prezzo di 149,99€ ( 189,99€ )

( ) Samsung Galaxy A10 al prezzo di 129,99€ ( 159,99€ )

( ) Smart TV SONY KD65XG8577 da 65 pollici – LED 4K al prezzo di 999,00€ ( 1.499,00€ )

( ) Smart TV SONY KD55XF9005 da 55 pollici – LED 4K al prezzo di 799,00€ ( 1.299,00€ )

( ) Smart TV LG 55B9PLA da 55 pollici – OLED 4K al prezzo di 1.299,00€ ( 1.699,00€ )

Queste le principali offerte Mediaworld nel periodo degli Xdays inerenti a smart tv e smartphone, ma come detto, non terminano lì i prodotti, ma troviamo interessanti sconti anche su altri dispositivi.

Notebook ACER Swift 3 SF314-52-30YC da 14 pollici – Intel Core I3-7100U al prezzo di 379,00€ ( 499,00€ )

( ) PC desktop LENOVO Legion T530-28ICB – Intel Core I5-8400 al prezzo di 779,00€ ( 899,00€ )

( ) APPLE iPad da 9,7 pollici – 128 GB al prezzo di 469,00€ ( 499,00€ )

Per ulteriori informazioni e ulteriori sconti sulle offerte Mediaworld nel periodo apposito, sarà consigliabile visitare il sito apposito del noto franchising oppure recuperare i volantini negli store fisici.

