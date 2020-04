Offerte Pasqua: Samsung fa sconti fino al 50%

In occasione di offerte Pasqua, Samsung decide di applicare sconti fino al 50% su dispostivi come smartphone e Smart TV, ma non solo. Scopriamo cosa ci attende nelle sorprese pasquali dalla casa coreana.

Samsung: sconti su Smart TV e smartphone

“E’ Pasqua è Pasqua noi siamo tutti puri, scriviamo sopra i muri evviva la bontà” cantava Sordi nel prologo del film “Prima comunione” con Aldo Fabrizi. In occasione della santa festa e di questo zelo di bontà, anche Samsung propone vantaggi e sconti su diversi dispositivi, tra cui smart TV e smartphone, ma anche tablet e altro. Scopriamo quali sono le offerte, fino al 50% che la casa coreana propone per questo periodo che va dal 10 al 13 aprile.

Smart TV 4K Ultra HD 43″ UE43RU7400UXZT: 332€ invece di 599€

invece di 599€ Smart TV QLED QE65Q70RATXZT Serie Q70R 65″: 962€ invece di 2299€

invece di 2299€ Scopa Elettrica POWERstick Jet™ VS9000 (VS20R9044S2/ET): 539€ invece di 799€

Galaxy Note 10 Lite: 530€ invece di 629€

invece di 629€ Galaxy Tab A 8.0: 134€ invece di 169€

invece di 169€ Microonde combinato HotBlast (MC32K7055CK/ET): 179€ invece di 349€

invece di 349€ Monitor 24″ curvo LC24F390FHUXEN: 99€ invece di 199€

Ovviamente, tutte le offerte Samsung e gli sconti saranno attuati sul sito della casa coreana. Da domani, 10 aprile, potremo scoprire, sul portale della Samsung tutti gli sconti e i prodotti proposti. Non ci resta che goderci questa Pasqua, distanti ma uniti e più vicini nel segno della tecnologia. Che del resto “è Pasqua, è Pasqua, noi siamo tutti buoni, gli autori, il regista, il pubblico e Carloni”, per chiosare ancora nel nome dell’ Albertone nazionale.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube