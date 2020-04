Offerte Smart TV: le proposte Unieuro

Tra le tante offerte smart Tv che di tanto in tanto nel corso del mese si avvicendano, quelle di Unieuro spiccano in questa fase conclusiva di aprile. Andiamo a scoprire cosa ci propongono.

Offerte smart tv: Unieuro offre 50% di sconto su top di gamma Samsung

E’ tempo di stare ancora a casa, per i rischi da Coronavirus, almeno fino al 4 maggio, quando potrete farvi una corsetta, responsabilmente per tutto il paese, in modo da stare più tempo all’aria aperta. Pertanto, è tempo di scoprire i vantaggi e le offerte nel novero dei prodotti utili alla permanenza sul divano. Anche se per molti non sarà facile fare acquisti di prodotti dispendiosi, ci sono occasioni comunque da tenere d’occhio. Fa al caso nostro la serie di proposte nel novero della gamma di prodotti Samsung e non solo, proposti da Unieuro in queste ore. Scopriamoli assieme.

Unieuro e i prodotti televisori smart a prezzi vantaggiosi

Ecco che tra le offerte smart Tv di Unieuro spicca il 55 pollici della Samsung, modello QLED 4K, scontato del 50%. Ma scopriamo, in un rapido elenco in basso, anche altri televisori a prezzi vantaggiosi e di ottima qualità tra le proposte Unieuro.

Smart TV Samsung Q85R 2019 da 55″ – QLED 4K | 999,00€ ( 2.399,00€ )

( ) Smart TV Samsung Q60R 2019 da 65″ – QLED 4K | 749,00€ ( 1.699,00€ )

( ) Smart TV Samsung Q70R 2019 da 55″ – QLED 4K | 729,00€ ( 1.299,00€ )

( ) Smart TV Sony KD-43XG7096 da 43″ – LED 4K | 379,00€ ( 599,00€ )

( ) Smart TV LG 55SM8200PLA da 55″ – LED 4K | 569,00€ ( 999,00€ )

( ) Smart TV Samsung N4000 da 32″ – LED HD | 159,00€ ( 289,00€ )

( ) Smart TV Samsung UE49RU8000U da 49″ – LED 4K | 449,00€ ( 899,00€ )

( ) Smart TV TCL 40ES560 da 40″- LED Full HD | 229,00€ ( 349,99€ )

( ) Smart TV Samsung Series 7 RU7400 2019 da 50″ – LED 4K | 399,00€ ( 699,00€ )

( ) Smart TV SABA SA24S45N1 da 24″ – LED HD | 119,00€ ( 159,00€ )

Questa dunque, la lista di smart tv da tenere d’occhio, nelle proposte vantaggiose di Unieuro, utili per chi volesse aggiornare il proprio sistema di visione casalinga o per chi volesse far girare l’economia di un paese presto al collasso.

