Offerte telefoniche a meno di 6 euro/mese: ecco le migliori

Oggi il mercato della telefonia cellulare è molto vasto e completo, riesce ad esaudire tutte le esigenze ed opportunità per ogni fasce di età. Ci sono offerte per chi del telefonino ne fa uso in ogni istante, dove è importante internet, oppure chi, come una persona anziana che vive in casa e per non pagare un gestore di rete fissa, con una promozione bassa e senza troppe pretese, raggiunge i suoi obiettivi.

Andiamo a vedere quali sono le offerte minime dei vari gestori e cosa danno nella promozione

Vodafone Special Minuti 30 Giga

Il costo della promozione è di 6 euro/mese

Minuti di chiamate illimitate verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G

Attivabile dagli attuali clienti Fastweb Mobile e MVNO ad eccezione di Kena mobile, Ho mobile, Lycamobile, Tiscali mobile, CoopVoce

Contibuto attivazione 0 euro

Costo nuova SIM 5 euro

Tim Supreme Limited Edition

Il costo della promozione è 5,99 euro/mese

50 GB di traffico in 4G

Attivabile dagli attuali clienti Iliad, Fastweb mobile, MVNO ad eccezione di Kena mobile, ho. mobile, Lycamobile

Costo della nuova SIM 10 euro

Iliad Voce

Il costo di attivazione è di 4,99 euro/mese

Minuti di chiamate illimitate verso tutti

Sms illimitati

40 MB di traffico dati in 4G

Attivabile da tutti i nuovi clienti, anche per nuove numerazioni e anche online

Contributo di attivazione + nuova SIM 9,99 euro

PosteMobile Creami Style

Il costo di attivazione è di 5 euro/mese

500 crediti per chiamate ed SMS verso tutti

5GB di traffico in 4G

Costo della nuova SIM 20 euro con 10 euro di traffico incluso

ho. Mobile 5,99

Il costo della promozione è 5,99 euro/mese

Minuti di chiamate illimitate verso tutti

SMS illimitati

50 GB di traffico dati in 4G Basic fino a 30 Mb/s

Attivabile dagli attuali clienti Iliad, Fastweb e MVNO ad eccezione di Kena Mobile e Daily Telecom, anche online

Contributo di attivazione + nuova SIM 9,99 euro

Kena Mobile 5,99 Flash

Il costo della promozione è di 5,99 euro/mese

Minuti di chiamate illimitate verso tutti

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G fino a 30 Mb/s

Attivabili dagli attuali clienti Iliad, Fastweb e MVNO ad eccezione di ho. mobile, anche online

Contributo di attivazione 0 euro

Costo nuova SIM 5 euro

Rabona Goal Tackle

Il costo della promozione è di 3,99 euro/mese

2.000 Goal per chiamate, SMS e traffico dati sotto rete 4G

Contributo di attivazione 6 euro

Rabona Goal Academy

Il costo della promozione è di 4,99 euro/mese

10.000 Goal per chiamate, SMS e traffico dati in 4G

Contributo di attivazione 5 euro

Rabona Assist

Il costo della promozione è di 4,99 euro/mese

800 minuti di chiamate verso tutti

8 GB di traffico dati

Tiscali Mobile Start

Il costo della promozione è di 2,99 euro/mese

60 minuti di chiamate verso tutti

10 sms

1 GB di traffico dati in 3G

Costo nuova SIM 10 euro

Noitel Step

Il costo della promozione è di 2,99 euro/mese

300 minuti di chiamate verso tutti

10 sms

2 GB di traffico dati in 4G

Noitel Next Step

Il costo della promozione è di 4,99 euro/mese

500 minuti di chiamate verso tutti

50 sms

5 GB di traffico dati in 4G

Noitel Voce Plus

Il costo della promozione è di 5,99 euro/mese

Minuti di chiamate illimitati verso tutti

10 sms

1 GB di traffico dati in 4G

Optima Mobile Comfort

Il costo della promozione è di 4,90 euro/mese

600 minuti di chiamate verso tutti

1.000 minuti di chiamate verso Optima Mobile

100 sms

5 GB di traffico in 4 G

Contributo di attivazione + nuova SIM 15,90 euro

1Mobile Start Plus

Il costo della promozione è di 4,90 euro/mese

300 minuti di chiamate verso tutti

3 GB di traffico in 4 G

Contributo di attivazione 5 euro

Costo nuova SIM 10 euro con 5 euro di traffico incluso

Lycamobile Italy Blue

Il costo della promozione è di 6,00 euro/mese

200 minuti di chiamate verso tutti

100 sms

1 GB di traffico dati in 4G

Digi Mobil Combo 250

Il costo della promozione è di 5,00 euro/mese

250 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e quelli di 57 paesi esteri

2 GB di traffico dati in 4G

Contributo di attivazione 0 euro

Costo di spedizione SIM 10 euro

