Offerte telefoniche: passare ad ho. mobile da febbraio conviene

Da febbraio 2020 saranno attive delle nuove tariffe che in base al gestore che avete potrebbero interessarvi. Bisogna fare molta attenzione quando si passa da un gestore all’altro, valutarle bene e decidere se cambiare oppure no.

Andiamo a vedere quali possono essere le tariffe per convincervi a cambiare gestore da febbraio 2020

Ho. mobile ha riservato per tutti quelli che vogliono far parte della loro famiglia delle promozioni che sembrano molto convenienti, ricordiamo che dire ho. mobile e come dire Vodafone ma in una forma più commerciale.

L’obiettivo di ho. mobile, ma questo è l’obiettivo di un pò tutti i gestori, è quella di battere la concorrenza di Iliad che rimane la compagnia che da più fiducia e un rapporto qualità prezzo davvero importante e competitivo. Andiamo a vedere cosa ci propone ho. mobile con i vari gestori nel passare con loro.

Per passare ad ho. mobile, essendo un operatore digitale, la SIM la si può acquistare online e riceverla a casa, il pagamento lo si può effettuare con Pay Pal, Mastercard o Visa, oppure andare in un punto vendita e acquistarla direttamente.

Passa a ho. mobile da Iliad, Fastweb e altri MVNO selezionati

La promozione ha un costo di 4,99 euro/mese, non ha costi di attivazione ed è compresa di minuti e SMS illimitati verso tutti, 50GB di internet al mese.

Invece ad un costo di 5,99 euro/mese, costo di attivazione di 0,99 euro, minuti e SMS illimitati verso tutti, 70GB di internet al mese.

Passa a ho. mobile da Tim, Wind, Tre

La promozione da 9,99 euro/mese ha un costo di attivazione di 9,00 euro, minuti e SMS illimitati verso tutti, 50GB di internet al mese.

Invece la promozione di 8,99 euro/mese ha sempre un costo di attivazione di 9,00 euro/mese. Questa tariffa con i minuti e SMS illimitati per tutti e i 50GB sono per chi proviene da Kena o Daily Telecom.

Vi diciamo che il passaggio ad ho. mobile da Vodafone non ha senso in quanto grosso modo parliamo dello stesso gestore, e la testimonianza ci viene data dalle tariffe che scoraggiano il cliente; la tariffa euro/mese è di 12,99, il costo di attivazione è di 9,99, minuti e SMS illimitati verso tutti, 50GB di internet al mese.

