Offerte telefoniche: quali sono le migliori del mese di dicembre

Anno nuovo, vita nuova, e perché no anche operatore nuovo. Nel mese di dicembre che stiamo attraversando ci sono molte offerte telefoniche che possono interessare a chiunque abbia in testa l’idea di lasciare il vecchio operatore per uno nuovo, con cui magari spendere anche qualcosina in meno. Abbiamo trovato delle offerte telefoniche davvero pazzesche accessibili ad ogni tasca e che sono disponibili in questo freddo mese di dicembre. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo quali sono le migliori offerte telefoniche.

Novità offerte telefoniche, quali sono quelle più convenienti?

ho.mobile a 5,99 euro

A soli 5,99 euro al mese l’operatore virtuale della Vodafone, ho.mobile offre minuti e messaggi illimitati, oltre a 70 GB di traffico in 4G.

L’unica differenza che comporta a chi sarà un nuovo cliente è una spesa paria a 99 centesimi per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM.

A tale spesa bisognerà aggiungere solo 6,00 euro per dare al via al primo mese con ho.mobile. Oltre questi costi, non sono previste ulteriori spese che il nuovo utente dovrà sostenere.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a recarvi presso lo store dell’operatore.

Kena Flash

Anche con Kena si arriverebbe a spendere solo 5,99 euro al mese con la quale si potrà avere la stessa offerta di ho.mobile.

L’unica differenza con ho.mobile è che non sono previste spese per l’attivazione e per la SIM.

E’ possibile passare a tale operatore o comodamente da casa, andando sul sito ufficiale del gestore oppure recandosi presso un suo store per avere altre informazioni.

Iliad

Passiamo ad un altro leader della telefonia low coast: Iliad. Anche qui abbiamo la formula riportata in precedenza, con l’unica differenza che sono previsti 50 GB di traffico in 4G LTE.

L’offerta di Iliad è diversa da quelle fino ad ora incontrate da un punto di vista del costo dato che si arriverebbe a spendere circa 7,99 euro al mese.

Se l’attivazione è del tutto gratis, l’unico costo extra che sarà importato è quello della SIM pari a 10 euro.

Play Power 60 Tre

Arriviamo all’operatore telefonico della Tre che mostra un’offerta diversa da tutte le altre offerte.

Tre ci offre solo l’opzione dei minuti illimitati e solo 200 sms, con 60 GB di traffico in 4.5G.

tale offerta prevede un costo pari a 11,99 euro al mese.

All-In Power X Mas Edition di Tre

Terminiamo con un’altra offerta della Tre la quale offre i minuti ed sms illimitati e 100 GB.

Anche questa offerta ha un costo di 11,99 euro al mese, oltre che al costo di attivazione di 6,99 euro.

Essa ci permette di avere il servizio Gigabank il quale prevede la possibilità di accumulare tutti i GB non usati per poi utilizzati quando ne abbiamo più bisogno.

Con questa offerta il nuovo utente avrà anche la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto, oltre che alla possibilità di avere alcuni degli ultimi cellulari in commercio.

Per maggiori informazioni è bene recarsi nello store della Tre.

Leggi anche:

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube