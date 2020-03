Offerte Trony: Smart TV in prezzi scontati

E’ tempo di sollevarsi il morale e alleggerire il portafogli con le offerte Trony, per chi cerca Smart TV e non soltanto, da acquistare in questo mese di marzo a prezzi convenienti.

Offerte Trony: Smart Tv a prezzi convenienti e non solo

E’ tempo di quarantena per il Coronavirus, quindi di negozi di elettronica chiusi. Il nuovo volantino delle offerte Trony, dunque fa il paio con gli acquisti online, di prodotti a buon prezzo, dal meccanismo scontato, abbracciando smart TV in prevalenza, ma non soltanto. Andiamo a scoprire, dunque quali sono le migliori offerte Trony per smart TV nel volantino valido fino al prossimo 20 marzo.

PHILIPS 50 pollici PUS6554/12 al prezzo di 335 euro invece di 449 euro

LG 43pollici UM7000PLA al prezzo di 280 euro invece di 369 euro

TOSHIBA 32 pollici W1863DA al prezzo di 140 euro invece di 199 euro

SONY KD 49 pollici XG7096 al prezzo di 450 euro invece di 649 euro

SONY KD65 pollici XG7096BAEP al prezzo di 730 euro invece di 999 euro

Ma le offerte Trony non finiscono qui, infatti, nel nuovo volantino per acquisti online, sarà possibile trovare una buona gamma di smartphone a prezzi vantaggiosi

iPhone 11 al prezzo di 779 euro invece di 829 euro

Xiaomi Note 8 T al prezzo di 175 euro invece di 215 euro

Huawei P30 Lite al prezzo di 239 euro invece di 299 euro

Queste sono solo alcune, tra le principali offerte Trony valide fino al 20 marzo. Per ulteriori offerte visitare il sito apposito della nota catena di elettronica.

