Oggi il consulente finanziario ti aiuta online: ecco quello che c’è da sapere

Sei in cerca di metodi per imparare ad investire e risparmiare? Il primo consiglio che possiamo darti è sicuramente quello di non iniziare da zero muovendo i primi passi da solo. Il mercato finanziario è complesso e vasto e per affrontarlo con risultati soddisfacenti sarebbe opportuno affidarsi a istituti che mettano a disposizione la consulenza finanziaria. Questo servizio è ideale per investire al meglio i propri risparmi senza commettere errori grossolani.

Chi è il Consulente Finanziario e cosa fa?

Il Consulente Finanziario è un professionista regolamentato dalla direttiva europea denominata MIFID. Egli si occupa di investimenti per terzi, lavorando a stretto contatto con i clienti per supportarli nelle decisioni e nelle modalità di investimento. I consulenti finanziari, infatti, creano la strategia, ovvero il piano di investimento su misura del cliente e lo supportano nella fase di raggiungimento degli obiettivi. Essi possono lavorare sia per privati che per aziende come banche e istituti di credito e si occupano sia degli affari interni delle stesse che della cura dei clienti.

Come si svolge il lavoro di un consulente?

Il Consulente, quindi, crea un piano e ti mette in condizione di avere a portata di mano una strategia di investimento vantaggiosa e sicura. Egli sviluppa il portafoglio dei clienti e pianifica come, dove e quanto investire sul mercato finanziario e non solo. Queste figure sono spesso messe a disposizione dei clienti a titolo gratuito o come servizio incluso contestualmente all’apertura di un conto corrente destinato all’investimento. I consulenti finanziari lavorano sia dal vivo che online e difatti, oggi, la consulenza finanziaria online è uno dei servizi più richiesti proprio da chi vuole essere seguito e consigliato su come amministrare i propri risparmi.

Perché è vantaggioso?

La consulenza finanziaria online si svolge esattamente come una consulenza normale anche se il tutto avviene attraverso uno schermo elettrico ed una connessione ad Internet. Il consulente può operare direttamente tramite i portali messi a disposizione dagli istituti di credito oppure sfruttare le tecnologie che oggi ci consentono di comunicare anche a chilometri di distanza. Questo servizio ti dà la possibilità di consultare il tuo consulente tutte le volte che avrai un dubbio o una richiesta e di avere una risposta precisa ed immediata. Per questo il consulente finanziario lavora sia in internamente che prestando consulenza finanziaria indipendente.

Ci si può fidare?

Ci si può fidare? Assolutamente sì. Il consulente ha come interesse proprio quello di farti raggiungere gli obiettivi prefissati dato che è lui stesso a guadagnare svolgendo un buon lavoro. Affidati sempre ai servizi di consulenza riconosciuti e che mettano sempre in bella mostra tutte le informazioni di fruizione e utilizzo, ovvero quelli messi a disposizione da banche e istituti di credito conosciuti e pertanto seri ed affidabili. Solo così ti assicurerai un servizio professionale e la massima soddisfazione.

