Nonostante l’appello delle diverse associazioni animaliste e ambientaliste il Governo olandese ha dato il via libera all’abbattimento di 10mila visoni per sospetta trasmissione di Coronavirus. La decisione di abbattere i visoni era stata annunciata il 3 giugno scorso dal Ministero dell’Agricoltura olandese e poi confermata in una specifica informativa inviata all’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE) secondo quanto previsto dal Codice di Sanità per gli Animali Terrestri in merito a qualsiasi caso di infezione di animali per SARS-COV-2.

L’Olanda abbatte 10mila visoni in allevamenti infetti

A maggio alcuni dipendenti di due diversi allevamenti avevano manifestato sintomi affini al Coronavirus, inducendo le autorità sanitarie olandesi a ipotizzare una possibile infezione dell’uomo da parte dei visoni, che sono poi risultati positivi al Covid-19.

Secondo la NVWA (Netherlands Food and Wares Authority), l’autorità olandese per la sicurezza alimentare, i possibili casi di infezione animale-uomo erano stati riscontrati in quasi 10 allevamenti di visioni “da pelliccia” in tutto lo Stato.

In seguito alla scelta del Governo di abbattere gli oltre 10mila esemplari presenti negli allevamenti ritenuti infetti, diverse associazioni animaliste locali avevano presentato ricorso al tribunale di Amsterdam. Ciononostante quest’ultimo ha bocciato il ricorso. Gli oltre 10mila visoni, adulti e cuccioli, dei 10 allevamenti compromessi saranno abbattuti con il monossido di carbonio, i corpi smaltiti e le fattorie sanificate.

La vicenda ha però fatto riemergere la richiesta, avanzata ormai da tempo dalle associazioni di tutto il mondo per i diritti degli animali, di fermare il commercio e la produzione di pellicce e di chiudere definitivamente gli stabilimenti produttivi. In base ai dati riportati dall’Humane Society International, una delle più grandi organizzazioni mondiali per la protezione degli animali, i maggiori produttori di visoni sono Cina, Danimarca e Polonia, per un totale di circa 60milioni di animali abbattuti ogni anno.

Un problema da cui non è esente l’Italia, con allevamenti di animali da pelliccia attivi in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In merito sono intervenuti il Presidente dell’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), Massimo Comparotto, chiedendo al Governo la chiusura di tutti i centri e la possibilità di una riabilitazione per gli animali salvati e la LAV (Lega Italiana Antivivisezione) la cui proposta di legge per il divieto all’allevamento di visoni e altri animali da pelliccia è ancora ferma in Parlamento.

