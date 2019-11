Olanda: limite di velocità ridotto a 100 Km/h per tagliare le emissioni

Il governo olandese sta cercando di ridurre il limite di velocità del paese a un massimo di 100 km / h, al fine di ridurre l’inquinamento da ossido di azoto, ha affermato il Primo Ministro Mark Rutte. Secondo l’emittente pubblica olandese NOS , questa misura entrerà in vigore nel 2020. Tuttavia, la BBC sta segnalando che un limite fino a 130 km / h sarà ancora consentito di notte, il che ha senso dato che di notte il traffico è molto meno congestionato.

Secondo quanto riferito, ai conducenti sarà consentito di ritornare al massimo attuale tra le ore 19:00 e 06:00, anche se aree come la congestionata cintura centra-ovest di Randstad (Amsterdam, Rotterdam, L’Aia e Utrecht) probabilmente dovranno ancora affrontare problemi con le emissioni, indipendentemente dal limite di velocità.

Sono felice che siamo riusciti a risolverlo insieme in modo decente”, ha dichiarato il Primo Ministro Rutte durante un’intervista con i giornalisti. Ha anche descritto queste misure come un “pacchetto a breve termine”. Secondo gli standard europei si tratta di un limite molto basso. Se la norma fosse approvata i Pasi Bassi diventerebbero il paese con il limite di velocità autostradale più basso in Europa, alla pari di Cipro, che ovviamente ha molte meno autostrade.

L’attuale limite di 130 km / h è in realtà il limite di velocità più comune in Europa, con paesi come Francia, Germania, Italia, Danimarca, Grecia, Ungheria, Romania, Croazia e molti altri che vi si attengono. I conducenti del Regno Unito devono tuttavia rispettare un limite di 112 km / h sulle autostrade, mentre in Spagna il limite è pari a 120 km orari. Vedremo dunque se il provvedimento verrà approvato e troverà spazio realmente.

