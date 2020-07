Oli essenziali: si tratta di sostanze presenti allo stato quasi interamente liquido e che, seppur impiegati in minuscole quantità, sono in grado di sprigionare aromi, profumi e proprietà delle piante di loro generazione. Ne esistono diversi tipi e ad ognuno sono collegate delle proprietà. Ecco quali oli utilizzare e con quali benefici per il benessere del proprio corpo.

Oli essenziali: inalazione

La modalità d’impiego certamente più immediata e conosciuta degli oli essenziali è quella che coinvolge l’olfatto. Gli oli possiedono infatti gradevolissimi profumi ed odori, la complessa disciplina dell’aromaterapia li utilizza come veicolo di terapia; se inalati, stimolano ricordi o pensieri positivi. Essi sono in grado di rendere più rilassanti e gradevoli gli ambienti di saune, bagni turchi e centri estetici. Gli oli essenziali però possono essere utilizzati anche per la profumazione delle proprie abitazioni ed ambienti vari. In questi casi è possibile utilizzare dei diffusori per l’ambiente, dalle tipologie più varie.

Oli essenziali: altre modalità d’impiego

Gli oli essenziali vengono spesso impiegati come vere chicche per i massaggi del corpo. Oltre ad avere proprietà curative (le stesse delle piante di loro estrazione), addolciscono la coccola del massaggio e regalano, nello stesso tempo, un piacere olfattivo. L’olio, attraverso il massaggio, viene assorbito dalla pelle con benefici per l’intero benessere del corpo: dai muscoli, al sistema nervoso fino al rallentamento dell’invecchiamento cellulare.

Poi, gli esperti del settore possono aiutarci a capire di quali oli assumere oralmente, a seconda del beneficio che si vuole ottenere. Con poteri digestivi, antibiotici, antinfiammatori, balsamici, rilassanti e depurativi, ce ne è per tutti i gusti ed esigenze!

Le tipologie maggiormente utilizzate:

Tra gli oli essenziali più utilizzati troviamo certamente l’olio essenziale di camomilla con potere sedativo ed antiinfiammatorio. Vi è poi quello di basilico, che favorisce la digestione e purifica l’organismo e quello di bergamotto, che oltre ad essere fortemente disinfettante, è anche antisettico. Uno dei più utilizzati è quello di lavanda: è un perfetto analgesico, un ottimo rimedio per le micosi dell’unghia, un anti-ansia ed insonnia e perfetto contro i morsi di insetto.

Questo è anche l’unico a potersi usare in totale purezza. Poi l’olio essenziale di menta, super rinfrescante e anti-dolorifico e l’olio essenziale di Tea Tree, antifungineo per eccellenza, ma anche utilissimo contro herpes, scottature provocate dal sole e con grande potere disinfettante.

