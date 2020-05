Il migliore olio extravergine di oliva del made in Italy è stato selezionato, assaggiato e giudicato da un panel d’eccezione come il Gambero Rosso, La guida Oli d’Italia compie dieci anni ed è realizzata in collaborazione con Unaprol. Sul banco di prova sono stati esaminati oltre 750 oli extravergini, tutte produzioni di alta qualità. I prodotti d’eccellenza del made in Italy, in questo periodo di crisi, devono essere valorizzati di più.

Olio extravergine di oliva: classifica del Gambero Rosso

La classifica è stata pubblicata sul sito Salvagente, con le considerazioni del caporedattore del Gambero Rosso, Stefano Polacchi, curatore della guida, che ha precisato che questa fase di emergenza da Coronavirus e di lockdown, sta praticamente mettendo in ginocchio le aziende, specialmente quelle che puntavano ad un prodotto di qualità e non hanno le possibilità di vedere i loro prodotti sugli scaffali della Gdo, questo dovuto ai prezzi e alla quantità.

La pandemia da Coronavirus ha creato e sta continuando a creare molte difficoltà alle aziende di tutti i settori, penalizzate fortemente le aziende agricole che subiscono anche i forti cambiamenti climatici.

La classifica dei premi speciali

Ecco la classifica del migliore olio extravergine completamente made in Italy, considerando le migliori qualità e produzioni di eccellenza.

Best Monocultivar

Frantoio Franci – Villa Magra Gran Cru Monocultivar Frantoio (GR);

Marco Rizzo Talismano Monocultivar Carpellese Bio (SA).

Best Blend

La Ranocchiaia Selezione Grandis Bio (FI);

Sorelle Garzo Dolciterre Rosi (RC).

Best PDO

Tenuta Arcamone Dop Terra di Bari Monocultivar Coratina Bio;

Laura De Parri Cerrosughero Dop Canino (VT).

Best PGI

Collemassari IGP Toscano Bio (GR);

Terraliva Cherubino IG Sicilia Monocultivar Tonda Iblea Bio.

Olio extravergine: premi special awards 2020

Ecco la classifica del migliore olio extravergine

Best quality/price

Di Martino Schinosa Monocultivar Coratina (BT);

Giocondo Salsedine (CH).

Best New Entry

Centumbrie Magione (PG);

Agrielaia (MT).

Best Olive Oil & Wine

Olio e vino: Frescobaldi (FI) e San Salvatore 1988 (SA).

