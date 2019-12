Olio d’oliva e miele, la maschera per i capelli secchi e crespi

Al giorno d’oggi si dà molta attenzione al fattore capelli, e sono davvero tanti i prodotti in commercio che ci promettono di risolvere qualsiasi problema che abbiamo con i capelli. Ma fate attenzione: i prodotti dei brand più conosciuti a livello mondiale non fanno bene ai nostri capelli, ma li danneggiano ancora di più. In questo articolo vogliamo rivolgere una particolare attenzione ai capelli secchi ed anche crespi e vedere come la natura può aiutarci con l’olio di oliva ed il miele nel creare una maschera proprio per aiutarli.

Capelli secchi e crespi, aiutiamoli con questa maschera all’olio d’oliva e miele

Iniziamo col parlarvi delle cause del nostro capello secco e crespo.

Esse sono tante a partire da tutti quei trattamenti chimici che sono aggressivi per i nostri capelli, come colorare i capelli oppure le permanenti.

Il capello con queste tecniche viene fortemente stressato al punto che viene danneggiato nella sua struttura.

Non ci aiutano nemmeno le mousse, le lacche o le cere che si usano per modellare il capello.

Altri fattori da tenere d’occhio sono il vento, la salsedine, lo stare troppo al solo, l’umidità, dato che possono alterare lo sviluppo del capello.

Se poi ci mettiamo un’alimentazione non proprio sana, la stanchezza, lo stress ed un pessimo rapporto con l’acqua, è normale che i nostri capelli ne risentano.

Ma veniamo ora al fattore di aiuto per i capelli secchi e crespi.

Perché proprio l’olio d’oliva ed il miele sono in grado di aiutarci con il capello secco e crespo?

Entrambi sono dotati di funzioni emollienti, idratanti e rigeneranti. Vediamo di seguito come poterlo preparare.

Preparazione

Prendere una ciotola e metterci dentro due cucchiai di miele e tre di olio d’oliva, mescolate fino ad arrivare alla creazione di un composto omogeneo.

Andate ad applicare il composto sui capelli, dalla cute fino alle punto e massaggiate con delicatezza, per poi lasciarli riposare in una cuffia per 15 o 20 minuti circa.

Dopo, risciacquate bene e lavate i capelli con uno shampoo apposito per i capelli secchi e crespi.

Ripetete il trattamento almeno una volta a settimana.

Leggi anche:

Attenzione a tinte e liscianti per capelli: possono aumentare i rischi di tumore al seno

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube