L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha recentemente fornito delle nuove direttive in merito al periodo di quarantena cui sottoporre le persone risultate positive al Coronavirus.

Linee guida OMS: cosa cambia

A fronte della riduzione dei casi positivi, l’OMS ha rivisto le linee guida sul Covid-19, con un focus importante sulla durata della quarantena. In primis l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che non saranno più necessari due tamponi negativi, effettuati a distanza di almeno 24 ore l’uno dall’altro, per interrompere il periodo di isolamento.

Saranno sufficienti tre giorni senza alcun sintomo, né febbre né problemi respiratori, per giudicare il paziente guarito e scongiurare la trasmissione dell’infezione. In una nota dell’OMS viene specificato che i pazienti che non presentano sintomi per almeno tre giorni, pur potendo ancora risultare positivi al tampone per il virus SARS-COV-2, non sarebbero in grado di trasmetterlo ad altre persone.

I recenti studi, infatti, hanno dimostrato come nei campioni respiratori dei pazienti positivi al Coronavirus solo raramente il virus risulti ancora attivo dopo 9 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi.

Sintomatici e asintomatici

L’Agenzia delle Nazioni Unite specifica poi due criteri da adottare per le dimissioni dei pazienti sintomatici e asintomatici. Nel primo caso il soggetto potrà essere dimesso almeno 10 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi, più 3 giorni trascorsi senza alcun tipo di sintomo.

Nel caso dei pazienti asintomatici – quelle persone che, quindi, risultano positive al tampone RT-PCR, ma in cui non si è manifestato alcun sintomo – potranno essere dimessi dopo 10 giorni dal test positivo.

Ciononostante ogni Paese è libero di scegliere se considerare ancora il risultato dei tamponi come elemento significativo per le dimissioni o l’uscita dalla quarantena. In Italia, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto al Comitato Tecnico-Scientifico di analizzare le nuove linee guida fornite dall’OMS per, eventualmente, aggiornate le direttive attualmente in vigore nel nostro Paese.

