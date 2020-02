Onde elettromagnetiche: ecco gli smartphone che ne emettono di più e quelle che ne emettono di meno

Gli smartphone emettono tutti delle onde elettromagnetiche, ci sono quelli che ne emettono di più, e bisogna farci molta attenzione a come si usano, tenendoli quanto più lontano possibile da voi e da chi vi sta vicino, e quelli che ne emettono di meno. Un’associazione in Germania ha creato una lista che indica gli smartphone che superano i valori consentiti dalla legge pert quanto riguarda le radiazioni emesse. Fare prevenzione e proteggersi quanto più possibile dalle radiazioni è una cosa molto positiva.

Parliamo adesso degli smartphone che emettono più radiazioni

Questa classifica tiene conto delle radiazioni emanate dai telefonini sia che stiano in stand-by, sia che sono appoggiati all’orecchio:

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Si vede come siano interessate parecchie marche di telefonini che hanno questo problema, in primis spicca in negativo la marca Xiaomi, molti di questi dispositivi vanno oltre la quantità di radiazioni consentiti dalla legge, e non parliamo di poco, parliamo del doppio. Meraviglia anche la presenza in questa classifica degli iPhone.

Parliamo e vediamo quali sono gli smartphone che emettono poche radiazioni

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Qui troviamo la cosa inversa rispetto alla classifica precedente, qui come telefonini che emanano minor radiazioni nocive ci sono un gran numero di Samsung e si vede la totale assenza degli Xiaomi. Buona in questa particolare classifica la presenza dei telefonini Nokia mentre invece si trova la totale assenza in questa classifica dei telefonini Apple.

