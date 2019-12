One Plus 8 e One Plus 8 Pro: differenze e caratteristiche

One Plus 8 e One Plus 8 pro saranno annunciati, assieme al One Plus 8 lite per i primi mesi del 2020 dal suo produttore cinese. Al momento, è un post social a rivelare le prime indiscrezioni in merito ai futuri modelli One Plus. Andiamo a scoprire le caratteristiche e le differenze tra i due modelli.

One Plus 8 e One Plus 8 Pro: caratteristiche tecniche e design

Partiamo dalle differenze sul design tra i due smartphone. Entrambe i One Plus 8 avranno uno schermo dual edge, con un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale. Sono caratterizzati, inoltre da un modulo fotografico posteriore, posizionato al centro in verticale, con annesse tre lenti. One Plus 8 Pro ha a suo vantaggio una quarta lente posizionata alla sua sinistra. Il design del modello più economico, ovvero il One plus 8 Lite sarà invece leggermente diverso.

Partiamo dal più quotato One Plus 8 pro ha uno schermo leggermente più grande, anch’esso un Super AMOLED ma dalla dimensione di 6,7 pollici con una risoluzione di 3140×1440 pixel e un refresh rate di 120 Hz, un processore octa core Snapdragon 865, uno storage di 128/256 GB, fotocamera frontale da 32 megapixel, ben tre fotocamere posteriori da 64, 20 e 12 megapixel aggiunte ad un sensore ToF 3D, porta USB 3.1, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 50 Watt.

Di controparte, OnePlus 8 avrà uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e un refresh rate di 120 Hz, processore octa core Snapdragon 865, modem 5G, 8/12 GB di RAM LPDDR5, una capienza storage di 128/256 GB UFS 3.0, due fotocamere posteriori da 64 (la standard), 20 (grandangolare) e 12 megapixel (teleobiettivo) ed una frontale da 32 megapixel, una porta USB 3.1, ed una batteria da 4.000 mAh.

One Plus 8 e One Plus 8 Pro: prezzo e lancio in commercio

Dunque, queste elencate poco sopra erano le principali caratteristiche e differenze, secondo le prime indiscrezioni via web, tra i due smartphone di casa One Plus. Al momento non è ancora dato sapere, invece quali saranno le differenze di prezzo tra One Plus 8 e One Plus 8 Pro, ma si prospetta un divario di 200 euro tra un modello e l’altro. Non resta che attendere prossime news e indiscrezioni dal mondo One Plus, inerenti alla serie 8, per avere l’annuncio ufficiale del loro lancio sul mercato nel 2020.

