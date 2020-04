Opel annuncia l’arrivo della nuova Mokka

La nuova generazione di Opel Mokka è molto vicina alla presentazione. La società tedesca del gruppo PSA ha già rilasciato un primo ed enigmatico teaser in cui, nonostante non abbia nominato direttamente il modello, è abbastanza chiaro che si riferisce alla nuova generazione del crossover subcompatto. Come possiamo vedere dal teaser, l’unica cosa che il marchio tedesco ha confermato è che presenterà una nuova Opel, senza specificare quale modello o quando verrà svelato. Per calendario, l’unico lancio che si adatta a questa presentazione è quello della nuova generazione di Mokka e inoltre, il video stesso contiene un indizio che conferma che è correlato alla presentazione del crossover subcompatto.

Lo sfondo verde nel video è identico al vinile mimetico che trasportava gli ultimi prototipi avvistati della Opel Mokka. Questi sono stati visti anche nella neve della penisola scandinava con un audace abito verde e un’enorme lettera gialla K sul lato. Il motivo in vinile verde ora appare come sfondo di questo primo video teaser ed è chiaro che i colori principali sono il verde e il giallo stesso, gli stessi toni usati nel prototipo.

Questa nuova generazione perderà la “X” del nome e verrà nuovamente chiamata Opel Mokka. Inoltre, essa farà il suo debutto sulla piattaforma modulare CMP utilizzata da altri modelli simili del gruppo francese, come Peugeot 2008 e DS 3 Crossback. Sebbene condividerà la piattaforma e la meccanica, il nuovo modello godrà di uno stile molto personale e unico.

