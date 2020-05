Oppo Find X2 Neo: caratteristiche e specifiche

La cinese Oppo si sta facendo strada e spazio nel circuito smartphone, scopriamo le caratteristiche del suo Oppo Find X2 Neo, fratello minore del Find X2 Pro. Un nuovo device per far concorrenza a Xiaomi e Huawei.

Oppo Find X2 Neo: scheda tecnica

Si presenta come il fratello minore del modello Find X2 Pro, disponibile dal prossimo 22 maggio, il nuovo smartphone Oppo si presenta come un device di tutto rispetto. Sul versante del processore presenta Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core fino a 2,4GHz con architettura a 7nm, un modem X52. La versione disponibile nel nostro paese è single SIM e comprende 12GB di RAM e 256GB di memoria non espandibile. Ha quattro camere posteriori, tra cui un teleobiettivo da 13 Megapixel ed un ultragrandangolo da 8 Megapixel. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, ci troviamo dinnanzi ad una Samsung S5KGD1. Insomma, un comparto fotografico di discreto livello.

Ulteriori caratteristiche e prezzo

Tra le altre caratteristiche tecniche del modello X2 Neo, troviamo una batteria da 4025mAh in grado di supportare la ricarica rapida VOOC 4.0 da 30 Watt (10V/3A), capace di portare la carica da zero al 50% in circa 20 minuti e al livello completo del 100% in meno di un’ora. Il software è la più recente ColorOS 7, basata su Android 10. Sono, inoltre presenti tutti i sensori, dal sensore di luminosità, prossimità, accelerometro, giroscopio, magnetometro ed il contapassi. L’audio è stereo e supporta la tecnologia Dolby Atmos.Come detto, parliamo di un modello che arriverà sul mercato nella parte finale di maggio, ad un prezzo non troppo disdicevole di 699 Euro. Due saranno le colorazioni disponibili, ovvero Starry Blue e black Moonlight. Affrettatevi, dunque a dare una possibilità alla categoria Oppo, capace pian piano di mettersi al passo (o quasi) delle connazionali Xiaomi e Huawei.

