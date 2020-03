Oppo Find X2 Pro: tra i migliori smartphone 2020

Il nuovo Oppo Find X2 Pro sembra candidarsi ad essere tra i migliori smartphone di questo 2020. Scopriamo le motivazioni e i perché attraverso le sue specifiche e caratteristiche.

Oppo Find X2 Pro: tra i migliori?

Sembra essere tra i più apprezzati smartphone 2020 il nuovo Oppo Find X2 Pro lanciato il 6 marzo scorso. Il suo processore è un octa core Qualcomm Snapdargon 865, ha un display Amoled da 6,7 pollici e risoluzione QHD. Si completa con un lettore ottico di impronte nella sua parte bassa e ha ben 4 fotocamere, di cui tre posteriori. Una di esse ha un sensore Sony da 48 Megapixel. La batteria da 4260mAh è composta da una coppia di batterie ai polimeri di litio da 2130mAh ognuna collegata in serie. Il suo software sarà ColorOS 7.1 su sistema operativo Android 10.

Ma quando arriverà in Italia Oppo Find X2 Pro?

Oppo Find X2 Pro arriverà a maggio, nel nostro paese, in doppia colorazione, ovvero ceramica nera e nel singolare pelle vegana arancione (ormai, i nomi dei colori sono vere e proprie licenze poetiche). Il prezzo di lancio in Italia di quello che si preannuncia uno dei migliori smartphone 2020 sarà di 1.199 euro. Chi vorrà acquistarlo sul sito tra il 22 aprile e l’8 maggio, acquistando il terminale a luglio, avrà in regalo le cuffie wireless. Dunque, non resta che attendere ancora poco per l’approdo di quello che è considerato tra i migliori smartphone 2020.

