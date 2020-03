Oppo Find X2 Series: caratteristiche

Arriva dunque a destare attenzione la nuova ondata Oppo, con la sua Oppo Find X2 Series, formata da X2 e X2 Pro, Andiamo a scoprire un poco le caratteristiche di questi due device cinesi.

Oppo Find X2 caratteristiche

Ad un anno di lontananza dal primo Oppo Find X, arriva il suo sequel con annessa versione Pro. Il modello Find X2 avrà uno schermo OLED da 6,7 pollici con una risoluzione Quad HD+ e refresh rate di 120 Hz, un bel processore Snapdragon 865, modem 5G incorporato per stare al passo della nuova tecnologia e 12 GB di RAM, con storage di 256 GB. Il comparto fotografico si compone di fotocamera frontale in-display da 32 megapixel, ben tre fotocamere posteriori da 48, 12 e 13 megapixel, inoltre una batteria da 4.200 mAh. Sarà disponibile in due colorazioni, ovvero Black in ceramica e Ocean in vetro. Il suo prezzo è 999 euro.

Oppo Find X2 Pro: caratteristiche

La versione Pro avrà uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (3168×1440 pixel), un refresh rate di 120 Hz ed un supporto HDR10+. La sua fotocamera frontale è da 32 megapixel, mentre tre le fotocamere posteriori hanno sensori da 48, 48 e 13 megapixel, a cui si aggiunge uno zoom ibrido 10x e zoom digitale 60x. Il reparto hardware si pavoneggia di un processore Snapdragon 865, 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage UFS 3.0. Il suo prezzo sarà di 1.199 euro e sarà disponibile sul mercato dal prossimo 8 maggio.

