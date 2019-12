Oppo Reno3 e Oppo Reno Pro: caratteristiche e specifiche

E’ tempo di nuovi smartphone per la Oppo, annunciati per la fine di dicembre 2019. E’ tempo di Oppo Reno 3 e Oppo Reno 3 Pro. Scopriamo le caratteristiche e le specifiche tecniche dei nuovi smartphone della casa cinese fondata a Dongguan.

Oppo Reno 3 e Oppo Reno 3 Pro: caratteristiche tecniche

Saranno immessi nel mercato il 26 dicembre i nuovi Oppo Reno 3 ed il suo modello più esoso Oppo Reno 3 Pro, andiamo a scoprirne le caratteristiche dei due smartphone cinesi. Entrambe avranno un modem con connessione 5G, il processore Qualcomm Snapdragon 765G sarà integrato per Oppo Reno 3 Pro, mentre un processore MediaTek Dimensity 1000 sarà integrato per Oppo Reno 3. Oppo Reno 3 Pro ha uno schermo AMOLED della grandezza di 6,5 pollici con annesso un foro all’angolo superiore sinistro in corrispondenza con la fotocamera frontale da 32 megapixel. Mentre, Oppo Reno 3 uno schermo AMOLED (flat) da 6,4 pollici (2400×1080 pixel) con notch a goccia.

Ambedue gli smartphone di casa Oppo avranno 4 fotocamere ma con differenti sensori ed obiettivi, per quanto riguarda gli hardware c’è una piccola differenza tra i due modelli, mentre Oppo Reno 3 Pro comprende 8/12 GB di RAM e 128/256 GB espandibili di storage, il più contenuto Oppo Reno 3 integra solo 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili. Ulteriori specifiche tra i due sono praticamente uguali, dalla connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, supporto dual SIM, jack per audio, porta USB Type-C, audio Dolby Atmos e lettore di impronte digitali in-display. Il sistema operativo sarà ColorOS 7 basato su Android 10. La batteria da 4.025 mAh supporta la ricarica rapida da 30 Watt. Ancora non c’è ufficiale rilascio di prezzi e colori dei modelli.

