Opportunità di lavoro settore informatico: ecco dove e come candidarsi

Opportunità di lavoro e formazione per laureati grazie all’Associazione Elis. Infatti, Elis, in collaborazione con la società informatica NTT DATA Italia, organizza il Talent Program Italia. Di cosa si tratta? Il Talent Program è un percorso formativo in ambito IT che NTT DATA riservata a laureati in discipline scientifiche STEM con la passione per il mondo IT. Vediamo come si svolge, quanto dura e quali sono i requisiti per accedere al programma.

Opportunità di lavoro e formazione Talent Program NTT DATA Italia: requisiti

Talent Program è l’occasione per i laureati interessati al mondo dell’informatica, di iniziare un lavoro e, di conseguenza, una carriera professionale nel settore IT.

Infatti, il corso organizzato da NTT DATA Italia group, società specializzata in informatica, in collaborazione con Elis, prevede un corso di formazione e uno stage retribuito con possibilità di assunzione presso NTT DATA Italia per i migliori talenti.

Possono partecipare al Talent program NTT DATA Italia, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

√laurea triennale/magistrale in una delle seguenti discipline: informatica, ingegneria, matematica, fisica, statistica, elettronica, biomedica;

√età inferiore ai 30 anni;

√buone capacità organizzative e relazionali, attitudine al lavoro in team;

√buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese.

Struttura del corso

Il corso comincerà il 4 maggio per terminare a settembre e, quindi, avrà la durata di circa 5 mesi e sarà strutturato nel seguente modo:

√un mese e mezzo di formazione in presenza presso la sede Elis di Roma,

√tre mesi e mezzo di stage nelle sedi di Roma o di Milano.

Il corso è retribuito. Infatti, i partecipanti saranno assunti con un contratto di stage con l’azienda NTT DATA.

Infine, al termine della formazione e dello stage, per alcuni partecipanti è prevista l’assunzione sempre presso NTT DATA con un contratto di apprendistato.

Come candidarsi

Gli interessati a questa opportunità di formazione e lavoro possono candidarsi compilando il modulo online presente sul sito elis.org. In seguito, parteciperanno alla prima fase della selezione presso la sede Elis di Roma. Questa fase comprende un colloquio conoscitivo e un test di logica.

In seguito, i candidati saranno chiamati a partecipare a una seconda selezione, questa volta, con i responsabili di NTT DATA.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Elis al seguente indirizzo info@elis.org.

