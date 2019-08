La proroga Opzione donna nel 2020 desta molti dubbi, anche in virtù dell’ipotesi del nuovo Governo Conte bis. Ricordiamo, che la proroga è stata promessa dal sottosegretario Claudio Durigon a tutte le lavoratrici dipendenti e autonome, prima che la crisi del Governo prendesse il sopravvento. La nuova coalizione M5s e Pd non fa ben sperare. Da indiscrezioni le varie misure pensionistiche sono tutte messe in discussione. È trapelato che una riduzione della misura sperimentale della Quota 100, invece dei tre anni previsti nel decreto legge n. 4/2019. Inoltre, cambiamento in vista anche per l’Ape Sociale, si prevede di renderla strutturale.

Pensione Opzione donna nel 2020, cosa succederà

Una lettrice ci pone la seguente domanda: Salve, la mia domanda è: potrebbe esserci pericolo che la opzione donna venga sospesa entro 31.12.2019, perché io al fine di dicembre voglio fare la domanda andare in pensione con opzione donna. Grazie mille

È difficile capire in questo momento cosa succederà, Conte ha ricevuto il mandato per formare un Governo esecutivo, se ci riuscirà o meno, lo sapremo tra una settimana circa. Anche sulla proroga Opzione donna bisogna capire cosa succederà e se i fondi saranno sufficienti per la proroga.

A mio avviso la proroga ormai era una certezza e quindi dovrebbe rimanere tale.

