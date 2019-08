Organizzare le vacanze estive con 10 applicazioni davvero semplici

Il mondo delle applicazioni ha creato un’app proprio per le vacanze estive. Insomma, il mondo del digitale ci viene incontro anche in questo caso: organizzare le vacanze estive è uno stress che non incide poco nella vita delle persone, e sicuramente avere un aiuto dall’esterno può soltanto giovarci e aiutarci a rendere delle cose complicate davvero semplici. Sono state create tante applicazioni per questo tema; ecco 10 di esse che possono davvero salvarci la vita.

Applicazioni che ti organizzano la vacanza, quali sono le migliori?

Virail

La prima applicazione di cui vi vogliamo parlare è Virail, un’applicazione compatibile sia con il sistema operativo Android che con iOS.

Essa ha uno scopo ben preciso: con lei ci si accorge che è possibile confrontare i costi treni, aerei, autobus, macchine a noleggio, navi ecc., e individuare con facilità l’alternativa meno dispendiosa.

Questo è possibile se vengono impostati alcuni filtri che fanno riferimento al prezzo, all’orario o alla durata del viaggio.

Alla fine della nostra ricerca sarà possibile visualizzare esclusivamente i risultati relativi alle proprie esigenze, avendo una chiara visione del settore prezzi e trasporti della nostra vacanza.

Ovviamente, un’applicazione del genere vi permetterà di comprare direttamente on line i biglietti che vi servono.

FlightAware

Questa applicazione deve esserci sicuramente nelle vostre vacanze e nella gestione delle stesse.

Ed è disponibile sia per Android che iOS.

Grazie ad essa saremo capaci di monitorare in tempo reale qualsiasi volo e di ricevere delle notifiche.

Ma ancora: abbiamo la possibilità di visualizzare delle mappe di tracking a schermo interno, che ci permettono di capire dove sia il nostro aereo.

Triplt

Anche questa applicazione è disponibile sia per Android che per iOS.

Essa è più indicata per i viaggi più lunghi e complessi che vanno a richiedere numerose prenotazioni.

Per salvarci dalla inevitabile confusione, è possibile inoltrare tutte le e-mail di conferma ricevute all’applicazione Triplt.

Essa ci permette di trovare rapidamente tutti i codici di prenotazione, ma anche di visualizzare il proprio itinerario, condivisibile con altre persone.

XE

Anche questa applicazione è sia per Android che per iOS e si occupa della valuta.

XE converte per noi ogni prezzo in euro.

PackPoint

PackPoint, come le altre, è disponibile per Android e iOS.

Il suo scopo è quello di aiutare, in base alla destinazione, alla durata della vacanza e alle condizioni metereologiche, a decidere cosa mettere in valigia.

AroundMe

Anche questa applicazione è un salva vita per la gestione delle proprie vacanze estive.

Nello specifico, ci serve per orientarsi e capire quali sono le attività commerciali e i servizi presenti in una zona che non conosciamo.

Con l’individuazione della posizione geografica dell’utente, l’applicazione ci aiuta con estrema facilità ad individuare dove sono i luoghi che ci servono.

Anch’essa è disponibile per Android e iOS.

Yuggler

Essa è stata pensata proprio per chi è in vacanza con dei bambini.

Lo scopo di questa applicazione è proprio capire come farli divertire: ha numerosi consigli e foto, ed anche la possibilità di fare ricerca con vari filtri.

Purtroppo, è disponibile solo per chi ha un sistema iOS.

Mapstr

Con Mapstr, che è disponibile sia per Android che per iOS, si può creare un vero e proprio diario di viaggio virtuale.

È possibile aggiungere immagini, appunti e tag, e può essere condiviso con gli altri utenti.

WeatherPRO

Un altro dilemma delle vacanze estiva, ma anche di tutte le gite e giornate fuori che si vogliono fare, è il meteo.

Una delle applicazioni più precise in questo contesto è WeatherPro.

Non solo è in grado di fornire tutte le informazioni sul clima, ma per gli utenti ci sono altri dati utili, come l’indice UV e la temperatura dell’acqua.

La troverete sia per Android che per iOS.

Touchnote

L’ultima applicazione che può aiutarci nell’organizzare le nostre vacanze è Touchnote, che è sia per Android che per iOS.

Molto originale, essa permette la creazione di cartoline personalizzate e di inviarle in qualunque parte del mondo.

È molto facile realizzare: si sceglie la foto che ci piace e si aggiunge il testo e l’indirizzo del destinatario.

