Oroscopo 2020, previsioni per tutti i segni: un anno memorabile per i Pesci

Finalmente, non ci resta che svelare cosa riserverà il nuovo anno con le previsioni astrologiche 2020 segno per segno. Prima di soddisfare le vostre curiosità, vi anticipiamo che sarà un anno fantastico per i nativi dei Pesci, un 2020 di grande lotta per l’Ariete. Buona lettura e in bocca al lupo, ma ricordate: la fortuna da solo non basta, ci vuole audacia.

Oroscopo 2020, le previsioni segno per segno

ARIETE – La prima parte dell’anno sarà complicata, ci saranno tanti ostacoli da superare e questioni da risolvere rimaste in sospeso. Caparbietà e capacità vi faranno andare avanti in una lotta, talvolta senza quartiere, in un ambito che non vi permette di esprimervi liberamente. Non mancheranno momenti di crisi e sconforto ma dopo un brutto inverno riuscirete a risorgere dalle ceneri in primavera per poi iniziare a raggiungere i vostri obiettivi in estate. Non sarà per niente un anno rose e fiori, ma seppur con molta fatica e impegno, arriverete a fine anno soddisfatti di quanto fatto e ottenuto.

TORO – La resa non è una parola che fa parte del vostro vocabolario, terrete ben saldi i vostri principi e porterete avanti le vostre idee con coraggio e fede. Tuttavia, se il primo trimestre dell’anno sarà abbastanza positivo, l’arrivo della primavera porterà con sè alcuni imprevisti e situazioni che potrebbero sconvolgere la vostra vita. In tal caso, sarete chiamati a mantenere la calma, a restare lucidi per non perdere la testa, cosa che vi porterebbe a decisioni errate e talvolta sconsiderate di cui potreste pentirvi. Anche se non amate farlo, sarà bene chiedere consiglio a chi vi sta vicino e che ritenete degno di fiducia, vi aiuterà a reggere l’urto e a compiere scelte razionali e meno scriteriate. Superato questo periodo complicato, riuscirete soprattutto negli ultimi 4 mesi dell’anno a portare ordine della vostra vita.

GEMELLI – Il nuovo anno porterà con sè molti cambiamenti che dovrete essere bravi a gestire, anche se tanti dubbi affolleranno la vostra mente. L’errore più grande che potreste commettere è agire d’impulso, senza analizzare le situazioni con il giusto raziocinio. Se avrete fatto un buon lavoro anche dal punto di vista interiore, In primavera comincerete ad assaporare un estremo senso di libertà, quasi una liberazione da vincoli e regole imposte dall’esterno. L’estate rappresenterà entusiasmo e gioia, la raccolta dei buoni frutti dopo 6 mesi difficili ma di semina, finalmente avrete assorbito appieno la rivoluzione di inizio anno, riuscendo non solo ad accettarla e gestirla, ma anche a sfruttarla per una prospettiva futura migliore.

CANCRO – Per affrontare al meglio il 2020, sarà necessario munirsi di audacia e di creatività per raggiungere importanti in ambito lavorativo. La vostra ambizione crescerà, sarete sempre più tesi all’autonomia e sempre meno disposti a sottostare ai diktat altrui. Ovviamente, va da sè che dovrete essere convinti delle vostre capacità, autostima e sicurezza dovranno essere alla base delle vostre decisioni e azioni, grinta e determinazione non dovranno mai mancare. Nell’ultima parte dell’anno potrete, così facendo, godere dei successi ottenuti.

LEONE – Nel nuovo anno non potrete evitare di essere discplinati, una volta individuata la strada da percorrere, non saranno consentite deviazioni o scorciatoie. Non sarà un compito agevole, tutt’altro, in quanto eventi e persone cercheranno di ostacolare il vostro percorso. Preparatevi ad affrontare tutte le insidie seguendo uno schema ben preciso, nessun colpo di testa, solo un vestito da combattente. Nella seconda metà del 2020, inizierete a ricevere i primi apprezzamenti, cosa vi darà coraggio e forza per andare avanti nella direzione inizialmente intrapresa e che vi porterà esattamente dove volevate arrivare.

VERGINE – Il 2020 sarà un anno decisamente fortunato, l’occasione per portare avanti di progetti a buon fine. Ma le stelle non bastano mai da sole, essere costituiscono un supporto, un aiuto alle persone che agiscono, che credono in ciò che fanno, non esiste buona sorte che cada dal cielo a chi resta immobile e passivo. Non dovrete mai fermarvi alle apparenze e ai giudizi facili, avrete modo di constatare che proprio da chi dubitavate, arriveranno le maggior sorprese in senso positivo. Meno pregiudizi, meno superficialità, una buona dose di fortuna, ecco gli ingredienti della ricetta vincente del vostro nuovo anno.

BILANCIA – Il cielo non sembra volervi sorridere soprattutto nei primi due mesi del 2020. Dovrete fare i conti con una realtà che vi piacerà ben poco, sarete tentati più volte di mandare tutto all’aria, di cedere agli eventi e di alzare bandiera bianca. Sarà fondamentale tenere duro, restare focalizzati su ciò che vorreste per la vostra vita, serrare le righe, non farvi trasportare dalla corrente. Da Aprile qualcosa cambierà, il Sole farà capolino, la vostra tenacia sarà premiata, finalmente uscirete allo scoperto per incidere sulla vostra vita, ma sempre nel solco tracciato, senza sforare.

SCORPIONE – Il passato sarà un bel fardello da cui liberarsi, ma è qualcosa di doloroso e pesante che dovrete fare per cercare un riscatto personale. Tuttavia, non per questo potrete permettervi di agire a ruota libera, senza limiti, altrimenti incorrerete in una serie di errori di cui potreste pentirvi seriamente. Dovrete lavorare su voi stessi per scacciare rabbia e rancore, per focalizzare cosa volete e stabilire un percorso nuovo da fare. Ci sarà bisogno di più ordine della vostra vista, fino ad ora troppo caotica, separare l’utile dal dilettevole, il serio dal faceto. Sarà un 2020 molto impegnativo sotto tutti i punti di vista, predisponetevi a combattere.

SAGITTARIO – Nuove conoscenze ed esperienze vi attendono, dovrete essere abili a cogliere e sfruttare tutte le opportunità che vi capiteranno e che vi procurerete. La buona sorte vi accompagnerà, ma non dovrete andarci leggero e pensare che da sola basterà, anche perchè in qualche fase potrebbe abbandonarvi e dovrete essere preparati a proseguire per la vostra strada e a superare eventuali intoppi. In linea generale, sarà un 2020 ricco di soddisfazioni, però, ricordate di restare sempre sul pezzo e di non distrarvi.

CAPRICORNO – Sarà un anno di grande evoluzione, dovrete affrontare diverse sfide ma le stelle favorevoli predicono una vostra vittoria. Con un cielo così, non potrete evitare di rischiare, di mettervi in gioco totalmente, di essere pronto ai cambiamenti per andare più volte in meta. Non resta che organizzarvi e stabilire dove volete arrivare, nessun obiettivo vi è precluso.

ACQUARIO – La prima metà dell’anno non sarà affatto semplice da affrontare. Situazioni avverse unite alla vostre insicurezze costituiranno una miscela preoccupante. Non vi trovate bene in un ambiente rigido dove non potete esprimervi, ma a volte si tratta solo di aspettare il varco giusto e farsi trovare pronti per l’occasione. Usate un po’ di saggezza ed entusiasmo nelle vostre azioni. Nella seconda metà del 2020, perseverando ma senza farvi prendere dalla fretta, passo dopo passo riuscirete a capovolgere la situazione a vostro favore.

PESCI – Il nuovo anno inizierà sotto i migliori auspici, sarete carichi di energia positiva e di creatività che riuscirete a sfruttare senza eccedere per ottenere risultati importanti. Svilupperete senza fatica una grande capacità di adattamento alle più svariate situazioni, questo non solo vi porterà a non essere mai presi in contropiede, ma anche a sfruttare al meglio i diversi contesti. Come avrete capito, gli astri saranno completamente dalla vostra parte, sarà un 2020 memorabile, con audacia e fortuna niente e nessuno potrà impedirvi di raggiungere il successo in tutti gli ambiti della vostra vita.

