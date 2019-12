Oroscopo 2020: quali saranno i segni più bollenti e che faranno più sesso quest’anno?

Questo oroscopo è intento a dirci quale saranno i segni più bollenti nell’arco dell’anno 2020. Con questa classifica speciale andremo a vedere e a capire quali saranno i segni più hot del 2020, chi sarà una furia e chi preferirà il divano.

Vediamo quali sono i segni più bollenti per l’anno 2020

Quando andiamo a leggere l’oroscopo per cercare di capire quale sarà il grado dell’eros bisogna tenere conto di tante cose.

La nostra classifica partirà nel vedere i primi tre segni dello Zodiaco in cui l’eros è forte e i desideri inconfessabili:

1)TORO: sul gradino più alto del podio troviamo il Toro, e il piacere in tutte le forme possibili e immaginabili e il suo motivo di vita per quest’anno, sarai tutto un bruciore per la persona che ami, e non solo.

2)VERGINE: non hai regole, pur di conquistare chi vuoi sei capaci di fare a cazzotti. Non ti tirerai mai indietro per chi vuole fare sesso con te, i tuoi messaggi piccanti vengono raccolti bene da chi sta dall’altra parte.

3)CAPRICORNO: sul gradino più basso del podio troviamo il capricorno, segno abituato a fare veramente delle maratone a letto, riuscirà a conquistare chiunque si sia messo in testa.

Andiamo a vedere i tre segni invece peggiori e davvero freddini:

1)CANCRO: per questo segno parlare di eros forse è meglio aspettare il 2021, più di avere un rapporto con il partner di anziano e badante non arriverai, preferisci di sicuro il divano ma non una serata erotica.

2)BILANCIA: non si capisce se è l’eros che fugge da te o sei tu che fuggi dall’eros, sei troppo impegnata, non sopporti nessuno. Al posto della zip ci hai messo una bella saracinesca con chiusura a doppia mandata e ci hai aggiunto anche un bel catenaccio blindato.

3)ACQUARIO: non emani desiderio anche se mostri interessamento, anche se ci provi e conquisterai qualcuno, mai nessuno rimarrà soddisfatto di te.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube