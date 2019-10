Oroscopo del Toro fino a dicembre 2019: amore, carriera e lavoro, salute

Il segno del Toro vede un fine anno importante, sia in campo lavorativo che per la famiglia, che incideranno sui vostri progetti affettivi. Vi dovete scuotere, lasciare alle spalle sicurezze e abitudini, le stelle premieranno i coraggiosi e chi seguirà il proprio cuore, attenzione a non farlo impulsivamente. Una lettrice che ci segue su WhatsApp ci pone la seguente domanda: Sono del toro cosa si prevede di buono o bello.. Grazie

Vediamo cosa succederà al segno del Toro da qui a fine anno.

Novembre molto eccitante

Se appartenete alla prima decade potete avere un fine anno sorprendente, novembre potrebbe essere un mese molto eccitante con molti incontri e attrazioni che possono scoppiare all’improvviso. Fate attenzione a dicembre, molto passionale ma anche un po’ contraddittorio.

Carriera e lavoro per il Toro

Tra novembre e dicembre potrete raggiungere gli obiettivi che vi eravate posti da tempo con la consapevolezza che non state facendo un salto nel buio.

Accogliete con buoni presupposti le eventuali proposte o collaborazioni che vi vengono fatte, valutatele con la vostra razionalità che certo non vi manca, in particolare dicembre il vostro quadro astrale diventerà eccezionale e vi permetterà di raccogliere tanto.

Periodi fortunati e soldi

Avrete un fine anno molto fortunato, dovete giocare, anche una puntata minima, il destino segue vie imperscrutabili. Anche la strada degli investimenti può portarvi un beneficio economico, anche l’acquisto di una casa può rilevarsi importante.

Bravi a moltiplicare il denaro che avete, bravi ad amministrarlo.

Salute

Con la salute dovete andarci un po’ piano, già la vostra vita, causa lavoro, vi rende un po’ troppo sedentari, ma il periodo dove dovete fare molta attenzione è proprio la fine dell’anno.

Proprio il periodo tra l’Immacolata e Natale vi potrebbe portare a fare un po’ troppo abusi sull’alimentazione, fate attenzione.

