Oroscopo della settimana dal 10 al 17 agosto

Oroscopo della settimana di agosto segno per segno dal 10 al 17. Ariete. Amore: i primi quattro giorni della settimana sono molto positivi, concentra le tue conquiste in questi giorni, poche ma buone. Bellezza e benessere: indossa colori accesi, solari, caldi, che esprimono gioia di vivere e energia. Dopo un periodo di negatività ora puoi recuperare in fretta. Lavoro: anche sul lavoro potrete beneficiare di una settimana positiva.

Toro

Amore: meglio non esporsi troppo, evitate contrasti, finirete per litigare, la meno testardaggine vi aiuterà nel rapporto di coppia.

Bellezza e benessere: scegliete colori legati alla natura. Trovate un’attività che vi rilassi e vi calmi, lo yoga è il più indicato.

Lavoro: periodo tranquillo e senza particolari problemi.

Gemelli

Amore: inizio settimana tranquillo, bisogna focalizzarsi su un desiderio e cercare di realizzarlo.

Bellezza e benessere: sfoggia il tuo look migliore per la tua intensa vita mondana. I tuoi ritmi intensi sembrano non stancarti, ma occhio a garantirti qualche ora di relax.

Lavoro: I tuoi ritmi di lavoro sono elevati, anche se poi ti danno delle grandi soddisfazioni.

Cancro

Amore: in questo periodo potreste trovare la vostra anima gemella, osservate bene tutte le persone che incontrate.

Bellezza e benessere: settimana molto romantica, via ad un look con pizzi e gonne lunghe. Puoi concederti qualche eccesso senza esagerare.

Lavoro: Il lavoro che fate vi concede del tempo libero, sfruttatelo nel migliore dei modi.

Leone

Amore: sei irresistibile e puoi conquistare chiunque tu voglia, fatevi prendere dalla passione.

Bellezza e benessere: è la tua settimana fortunata, approfittane. Non strafare e non concederti distrazioni, ti potrebbero essere fatali.

Lavoro: periodo un po’ burrascoso, non vai proprio d’accordo con i tuoi colleghi.

Vergine

Amore: l’inizio settimana non è uno dei migliori, guardati in giro, fai attenzione a delle false amicizie.

Bellezza e benessere: fate un cambiamento radicale. Concediti un po’ di sana pigrizia, non è uno sport, ma potrà farti bene.

Lavoro: è tutti i giorni la vostra solita routine, ma perlomeno vi garantisce lavoro sicuro.

Bilancia

Amore: è un periodo molto capriccioso e nervoso, fate attenzione con il vostro partner.

Bellezza e benessere: grande energia e vitalità, usate i colori tenui che vi donano molto. Per la prova costume ormai è per rimediare, fate molta palestra.

Lavoro: e il momento di pensare di mettervi in proprio, abbiate coraggio.

Scorpione

Amore: evitate di andare allo sbaraglio e decidete con il vostro partner che strada prendere.

Bellezza e benessere: il bianco e nero sono colori che ti donano molto, usali. Devi trovare un metodo di relax a questa vitaccia che fai, magari lo yoga.

Lavoro: è dura stare a lavoro e misurarsi ogni giorno con il proprio datore di lavoro, ma è necessario prendere una decisione.

Sagittario

Amore: in questa settimana siete favorito sulle conquiste, avete un grande slancio erotico e voglia di divertirvi.

Bellezza e benessere: finalmente il vostro umore, dopo un periodo nero, torna al top. Muoversi in palestra per voi in questo momento è importante.

Lavoro: il lavoro che state facendo è ottimo, e ottimi sono anche i vostri guadagni.

Capricorno

Amore: un po’ di tensione o peggio di indifferenza in questo periodo non vi aiuterà.

Bellezza e benessere: anche se siete in estate, rimanete sempre una donna in carriera. Fate però molta attenzione all’alimentazione.

Lavoro: non vi manca e non vi mancano i guadagni, ve ne vedete bene e non sbagliate, avanti così.

Acquario

Amore: siete molto incerti su una persona, abbiate pazienza e aspettate il momento giusto.

Bellezza e benessere: non provare a cambiare look, non è detto che la cosa vada bene. Ti devi imporre una certa disciplina, così solo puoi arrivare ad una calma interiore.

Lavoro: devi stare più tranquilla, non puoi rischiare il tuo posto di lavoro.

Pesci

Amore: cerca di scatenare i tuoi sogni, devi essere certa che riuscirai a realizzarli tutti.

Bellezza e benessere: hai i colori del mare e di conseguenza sfruttali. Fonte di benessere psicofisico per te è il mare, fanne tanto.

Lavoro: siete in un periodo di tranquillità, cambiamenti in vista non c’è ne sono.