Oroscopo della settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre: amore e passione per l’Ariete, il Leone e Vergine in piena bellezza e tante novità per tutti i segni, ad alcuni si consiglia relax. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Amore e lavoro: in amore è una settimana straordinaria, passionale e travolgente, il tuo rapporto con il partner sarà splendido. Anche sul lavoro ci saranno ripercussioni positive, approfittatene.

Bellezza e benessere: anche qui va tutto bene, osate con un look più giovanile, vi donerà molto, questo anche perché vi sentite benissimo, forse come non mai.

TORO

Amore e lavoro: in amore non è proprio una grande settimana, buttatevi nel lavoro, sarà più gratificante.

Bellezza e benessere: concediti un po’ di relax, ti aiuterà a fare scelte migliori, anche perché litigare con tutti non ti farà stare tanto bene.

GEMELLI

Amore e lavoro: in amore il tuo rapporto è in fase calante, devi incominciare dall’inizio. Sul lavoro tutto procede nella normalità.

Bellezza e benessere: siete molto decisi sul vostro look, sapete che vi dona tantissimo. Prendete il sole appena potete, vi farà tanto bene, appena potete sfruttate le belle giornate.

CANCRO

Amore e lavoro: in amore in questa settimana tutto quello che hai sempre sognato può diventare realtà dipende da te. Sul lavoro cerca di rilassarti un po’, stai esagerando.

Bellezza e benessere: riesci ad essere sempre in ordine per ogni esigenza, dovresti solo essere un po’ più calma.

LEONE

Amore e lavoro: in amore una settimana dove tutto può succedere, in positivo. Sul lavoro tutto procede bene, dai un occhio solo ai tuoi colleghi.

Bellezza e benessere: è la settimana della riscossa, sarete belli e sexy. Le emozioni forti che state provando ti proteggono da ogni malattia, ti fortificano.

VERGINE

Amore e lavoro: in amore questa settimana ti sarà data l’occasione per migliorare, vacci piano. Per il lavoro non è un periodo buono, cercate di stare tranquilli.

Bellezza e benessere: è un periodo che ti va di pensare in grande, look sexy. Già lo fai, ma in questo periodo estivo curarsi è preferibile.

BILANCIA

Amore e lavoro: purtroppo in amore questa è una settimana di rottura. Rifugiatevi nel lavoro, vi aiuterà a distrarvi.

Bellezza e benessere: settimana intensa di incontri, usa abiti di colore chiaro. Attenzione a bere troppi alcolici, ci sono problemi in vista.

SCORPIONE

Amore e lavoro: in amore dopo la vostra delusione amorosa, cercate delle avventure, il ritorno a lavoro vi aiuterà a distrarvi.

Bellezza e benessere: un po’ di semplicità ti potrebbe donare più di quanto pensi. Rabbia e cambiamenti d’umore non ti aiutano proprio a stare bene, rilassati.

SAGITTARIO

Amore e lavoro: sono gli ultimi giorni di passione prima di riprendere il tuo lavoro forsennato.

Bellezza e benessere: siete molto ottimisti sulla vostra bellezza. Attenzione alla vostra salute, hai come fissa il fare sesso, esiste anche altro.

CAPRICORNO

Amore e lavoro: in amore in questa settimana ci sarà la svolta della tua vita, purtroppo non avere lavoro ti penalizza e non riesci a non pensarci.

Bellezza e benessere: con la svolta hai risolto anche i problemi di look nella tua vita. I vari problemi che hai di salute possono essere superati con le cure giuste.

ACQUARIO

Amore e lavoro: in amore va tutto bene, ma non siete soddisfatti, perché? A lavoro le cose con il vostro titolare non vanno bene, ma dovete sopportare.

Bellezza e benessere: le tue forme non riescono a farti sentire a tuo agio, dovresti dare una svolta alla tua vita. La tua situazione psicologica non ti fa stare tanto bene, stai calma.

PESCI

Amore e lavoro: in amore volete sensazioni intense, quello che avete adesso non vi soddisfa. Nel lavoro vi accade la stessa cosa, dovete cambiare.

Bellezza e benessere: il mare vi aiuta a rilassarvi, andateci finché potete. Avete un po’ l’umore giù, svago, tanto svago.